Le nouveau Google Images fait plonger le trafic issu de ce service

La nouvelle interface de Google Images ne va pas passer inaperçue dans les outils de web analytics.

Google a déployé en France une nouvelle interface, sur Desktop, de Google Images. Désormais l'image apparaît en grand, au milieu, sur fond noir. Un changement important sera aussi observé dans les outils de web analytics comme Google Analytics. En effet, auparavant, un internaute qui cliquait sur un résultat de Google Images appelait la page qui hébergeait l'image, et il était donc compté comme un visiteur par ces outils. Ce ne sera plus le cas désormais. Il faudra un clic de plus pour que le visiteur aille pleinement sur le site proposant l'image, et soit compté.

La nouvelle interface de Google images. © Google - capture

Le changement va être donc très facile à voir dans le rapport "Sites référents" du menu "Acquisition" de de Google Analytics, qui distinguait le trafic organique venant de Google de celui venant de Google Images depuis 2015. Dans ce rapport, le trafic provenant de "images.google.fr" va beaucoup chuter, à partir du 8 février.

Cette nouvelle interface avait aussi été très remarquée aux Etats-Unis lors de son déploiement, il y a 4 ans. Pourtant, cet ajustement va permettre de compter les vraies visites : auparavant, la page source de l'image se chargeait via iframe en arrière-plan, ce qui était compté comme une visite alors que ce n'en était objectivement pas une.