Cloud Computing World Expo 2017 : rendez-vous les 22 et 23 mars

L'édition 2017 du salon Cloud Computing World Expo se tiendra au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Les inscriptions sont ouvertes. Le JDN est partenaire.

La 8e édition de Cloud Computing World Expo se tiendra les 22 et 23 mars prochain au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. 7 500 visiteurs sont attendus. Le salon rassemblera plusieurs centaines d'exposants. Des acteurs proposant aussi bien des offres de cloud (public et privé) que des prestations de services associées.

Une soixantaine de tables rondes seront proposées en parallèle. "En prenant soin d'aborder les aspects organisationnels, économiques et technologiques du cloud, ces échanges ont pour but de faciliter l'identification de solutions et de prestataires. En 2017, les décideurs IT seront confrontés aux défis énergétiques, de conformité réglementaire ou de migrations technologiques", pointe Cherche Midi Expo, l'organisateur du salon.

Aux côtés des tables rondes, des parcours d'experts seront proposés aux visiteurs en quête de solutions plus spécifiques : cloud d'infrastructure, PaaS, Open Cloud, Big Data, sécurité, etc. Pour la cinquième année consécutive, le salon Cloud Computing World Expo accueillera également l'Open Cloud Forum by OW2, une après-midi de présentations de projets et de conférences préparées par la communauté open source OW2 (voir le programme de cette après-midi sur le site du salon).

En parallèle de Cloud Computing World Expo, Cherche Midi Expo organise deux autres salons, l'un centré sur le data center (Solutions Datacenter Management), l'autre sur l'Internet des objets (IoT World).

