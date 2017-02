Cloud Azure : Microsoft aurait enregistré un CA de 2,7 milliards de dollars en 2016

L'estimation a été réalisée par deux analystes de J.P. Morgan. Le chiffre d'affaires tiré des services de IaaS et de PaaS de Microsoft représenterait ainsi 22% de celui d'Amazon Web Services.

Historiquement, Microsoft ne publie pas le chiffre d'affaires qu'il tire d'Azure. Il se contente d'indiquer des taux de progression. A l'issue du quatrième trimestre 2016, l'éditeur avait par exemple fait état pour son activité de cloud d'infrastructure et de plateforme d'un chiffre d'affaires en hausse de 93% d'une année sur l'autre.

En l'absence de données plus précises, deux analystes de J.P. Morgan se sont prêtés au jeu des estimations. Sur 2016, ils évaluent le CA issu de l'offre cloud de Microsoft à 2,7 milliards de dollars. Une enveloppe qui aurait plus que doublé comparé à l'année précédente. Le montant avancé représenterait ainsi environ 22% du chiffre d'affaires 2016 d'Amazon Web Services (AWS) - qui s'élève à 12,2 milliards de dollars (en hausse de 55% sur un an).

Quant au chiffre d'affaires issu des activités de cloud d'infrastructure de Google (Google Cloud Platform), il s'élèverait à 1 milliard de dollars, toujours d'après la même source.

L'information a été publiée par le Wall Street Journal.