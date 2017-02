Le CaaS : une manière d'utiliser Docker qui commence à se démocratiser

Les containers Docker sont de plus en plus utilisés via des offres de Container-as-a-service. C'est là l'un des principaux enseignements du baromètre 2017 de RightScale sur le cloud.

40% des 1000 professionnels consultés dans le cadre du dernier baromètre de RightScale sur le marché du cloud (State of Cloud Report) affirme avoir recours à des containers Docker. Quant au reste des répondants, ils sont 30% à envisager de s'orienter vers cette technologie dans les mois à venir.

"Parmi les utilisateurs de Docker, une part significative a recours à des offres de Container-as-a-service, que ce soit Amazon ECS (35%), Azure Container Service (11%) ou Google GKE (8%)", précise RightScale.

Les solutions de Container-as-a-service (CaaS) sont conçues pour orchestrer, en mode cloud, des architectures applicatives complètes containérisées. Le service se charge de gérer les déploiements à la volée sur les différents nœuds, ainsi que d'orchestrer les transactions et les mises à jours sur l'ensemble du cluster de containers.

Indicateur tiré du baromètre annuel 2017 de RightScale sur le marché du cloud. © RightScale

Méthodologie : le baromètre 2017 de RightScale (State of Cloud Report) repose sur une enquête réalisée en janvier 2017 auprès de 1000 professionnels (de profils business, architecte cloud, développeur et IT/DevOps). 61% des répondants sont originaires d'Amérique du Nord, 20% d'Europe, 14% de région Asie-Pacifique, et 5% du reste du monde. RightScale est un éditeur de solution d'orchestration d'application en environnement multi-cloud.

