Trophées d'EuroCloud France : les candidatures sont ouvertes

Chaque année, entre 100 et 200 entreprises candidatent à ce prix prestigieux du secteur IT en France. Les lauréats peuvent ensuite concourir au niveau européen.

L'appel à candidatures de la 11e édition des Trophées d'EuroCloud France est ouvert. Chaque année, ces trophées mettent en compétition entre 100 et 200 acteurs du cloud. Le JDN est partenaire de cette nouvelle édition et sa rédaction participera aux délibérations du jury, composé par ailleurs d'analystes indépendants et d'investisseurs.

Toute entreprise française ou société ayant une filiale et des clients en France peut concourir. Les dossiers de candidature peuvent être communiqués à l'association EuroCloud France jusqu'au 30 avril. La cérémonie de remise des trophées se tiendra le 3 juillet, dans le cadre de la Cloud Week Paris. Les lauréats ont ensuite la possibilité de concourir au niveau européen et de candidater aux Trophées d'EuroCloud Europe.

Les Trophées d'EuroCloud France permettent de concourir dans cinq catégories : Meilleure start-up, Meilleure solution cloud, Meilleur service d'accompagnement et de conseil et Meilleur cas client. Un trophée "coup de cœur" sera également remis par le jury.

Les Trophées d'EuroCloud France se sont imposés dans le paysage du cloud français comme un détecteur de pépites. Parmi les acteurs récompensés au fil des années figurent de nombreux éditeurs qui ont laissé leur empreinte dans le secteur IT : Bime (trophée de la meilleure start-up en 2011), Oodrive (meilleur cas client en 2011), TalentSoft (meilleure solution cloud en 2012), Cedexis (meilleure start-up en 2012), eNovance (meilleure solution cloud en 2013) ou Platform.sh (meilleure offre cloud horizontale en 2016).

