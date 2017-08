C'est l'outil de collaboration de la génération Facebook et Twitter. Slack propose une nouvelle manière de travailler en groupe... en temps réel.

[Mis à jour le 16 août 2017 à 16:05] Slack a conclu courant juillet une levée de fonds de 250 millions de dollars (dixit Bloomberg). Le tour de table réalisé auprès de SoftBank Group, Accel et Silicon Valley valoriserait l'éditeur de San Francisco à hauteur de 5 milliards de dollars. L'opération ferait suite à des discussions avec de potentiels acquéreurs (parmi lesquels figurerait Amazon) qui n'auraient pas abouti.

Selon le dernier baromètre d'Okta, Slack se hisse en troisième position des applications cloud à plus forte croissance en termes d'adoption. D'après les chiffres de Slack, en avril 2017, l'outil de collaboration temps réel (ou team messaging en anglais) compte 5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. La France ressort, elle, dans le top 5 des premiers pays utilisateurs hors US. Quant aux nombre d'abonnés à l'offre payante de la start-up, il atteint 1,5 million.

Slack est l'acronyme de Searchable Log of All Conversation and Knowledge - qui peut se traduire par "Accessibilité à toutes les conversations et connaissances".

La mise en place

Dès l'inscription, Slack demande au nouvel utilisateur de créer un groupe de travail auquel il attribue une URL : journaldunet.slack.com par exemple. Il est ensuite demandé si on veut restreindre les adresses des futurs membres à un nom de domaine précis, comme journaldunet.com.

Un outil gratuit dans certaines limites

Slack va ensuite envoyer des invitations à l'ensemble des adresses e-mail que le créateur du groupe de travail va lui soumettre. Reste à choisir, enfin, son nom de connexion, et un mot de passe. Puis, le groupe de travail est pleinement opérationnel.

Une offre Enterprise

L'outil reste gratuit dans certaines limites et ne requiert pas de numéro de carte bancaire pour démarrer. Ce dossier propose, en huit grandes étapes, un tour d'horizon des principales fonctionnalités de Slack, pour démarrer rapidement.

Dans sa version d'entreprise (Slack Enterprise Grid) lancée début 2017, Slack permet de créer un volume illimité d'espaces de travail Slack et de les administrer de manière centralisée (lire l'article : Avec Enterprise Grid, Slack lance sa version pour les grandes entreprises).

Des apps iOS, Android et Windows

Proposant des apps mobiles iOS, Android et Windows Mobile, Slack a aussi développé une application pour Windows Mobile.

Slack ne cesse de s'améliorer, et de s'enrichir de nouvelles fonctionnalités (avec, notamment, la possibilité de gérer des fils de commentaires, d'intégrer des boutons d'application à son chat ou encore des menus mutli-choix dans les messages...). L'éditeur a publié une feuille de route.

Une concurrence qui commence à s'affûter

Historiquement, l'un des principaux concurrents de Slack est HipChat, un outil édité par l'Américain Atlassian (lire notre comparatif Le match Slack vs HipChat). Quant à Microsoft, il vient de lancer une alternative à Slack, à travers une solution de collaboration temps réel intégrée à Office 365. Elle est baptisée Microsoft Teams.

Du côté de G Suite (ex-Google Apps), Google prépare la sortie d'un outil de team messaging. Basé sur sa messagerie instantanée Hangouts, il sera baptisé Hangouts Chat. Une start-up (française) a aussi développé une solution de collaboration d'équipe basée sur G Suite. Il s'agit de WizyRoom. Google et Slack ont par ailleurs signé un partenariat d'intégration. Son objectif : intégrer en profondeur Slack à la suite bureautique G Suite. Ce rapprochement qui doit se concrétiser courant 2017 pourrait bien ressembler à une alliance visant à répondre à la combinaison Microsoft Teams-Office 365.

Slack propose une page permettant de comparer les prix et les fonctionnalités de ses différents forfaits.