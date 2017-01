C'est l'outil de collaboration de la génération Facebook et Twitter. Slack propose une nouvelle manière de travailler en groupe... en temps réel.

Selon le dernier baromètre d'Okta, Slack se hisse en tête des applications cloud à plus forte croissance en termes d'adoption au 2e semestre 2015. D'après les derniers chiffres de Slack, en octobre 2016, l'outil de collaboration temps réel (ou team messaging en anglais) compte 4 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, la moitié étant situés en dehors des Etats-Unis. La France ressort, elle, dans le top 5 des premiers pays utilisateurs hors US. Quant aux nombre d'abonnés à l'offre payante de la start-up, il atteint 1,25 million. Slack est l'acronyme de Searchable Log of All Conversation and Knowledge - qui peut se traduire par "Accessibilité à toutes les conversations et connaissances".

La mise en place

Dès l'inscription, Slack demande au nouvel utilisateur de créer un groupe de travail auquel il attribue une URL : journaldunet.slack.com par exemple. Il est ensuite demandé si on veut restreindre les adresses des futurs membres à un nom de domaine précis, comme journaldunet.com.

Un outil gratuit dans certaines limites

Slack va ensuite envoyer des invitations à l'ensemble des adresses e-mail que le créateur du groupe de travail va lui soumettre. Reste à choisir, enfin, son nom de connexion, et un mot de passe. Puis, le groupe de travail est pleinement opérationnel.

Une offre Enterprise prévue

L'outil reste gratuit dans certaines limites et ne requiert pas de numéro de carte bancaire pour démarrer. Ce dossier propose, en huit grandes étapes, un tour d'horizon des principales fonctionnalités de Slack, pour démarrer rapidement.

Des apps iOS, Android et Windows

Proposant des apps mobiles iOS et Android, Slack a aussi développé une application pour Windows Mobile.

Slack ne cesse de s'améliorer (lire l'article Slack intègre des boutons à son chat). Pour la suite, la start-up a annoncé plancher sur une offre taillée pour les entreprises. Elle doit permettre d'unifier de multiples équipes via un annuaire unique, de suivre leur activité (via une console Analytics), et de leur appliquer une politique de sécurité coordonnée. Autre évolution annoncée : l'intégration du messaging thématique (pour commenter un message posté). L'éditeur a publié une feuille de route.

Une concurrence qui commence à s’affûter

Historiquement, l'un des principaux concurrents de Slack est HipChat, un outil édité par l'Américain Atlassian (lire notre comparatif Le match Slack vs HipChat). Quant à Microsoft, il vient de lancer (en préversion) une alternative à Slack, à travers une solution de collaboration temps réel adossée à Office 365. Elle est baptisée Microsoft Teams. Le groupe prévoit de la lancer en version finale début 2017, en l'intégrant aux forfaits Office 365 pour l'entreprise.

Du côté de G Suite (ex-Google Apps), Google ne propose pas d'outil comparable à Slack. Une start-up (française) a néanmoins développé une solution de team messaging basé sur G Suite. Il s'agit de WizyRoom. Google et Slack ont par ailleurs signé un partenariat d'intégration. Son objectif : intégrer en profondeur Slack à la suite bureautique G Suite. Ce rapprochement qui doit se concrétiser au premier semestre 2017 pourrait bien ressembler à une alliance visant à répondre à la combinaison Microsoft Teams-Office 365.

Slack propose une page permettant de comparer les prix et les fonctionnalités de ses différents forfaits.