Windows 10 : la mise à jour Fall Creators sur la rampe de lancement

Prix, configuration, édition de Windows, offre gratuite... Le point sur l'actualité de Windows 10, le dernier né des OS de Microsoft.

[Mis à jour le 28/08/17 à 11:03] Le rythme de livraisons des nouvelles bêtas de la prochaine mise à jour de Windows 10 (lias la Fall Creators) s'accélère. Deux jours après avoir annoncé une nouvelle préversion, Microsoft a lancé une nouvelle build de la future édition, à la fois pour PC (n° 16275) et smartphone (n° 15245). L'éditeur indique que la Fall Creators Update est désormais stabilisée dans l'optique de sa sortie en version finale . "Cette nouvelle bêta se concentre sur la correction de bugs", précise le groupe informatique américain (lire le post officiel de cette annonce). La Windows 10 Fall Creators devrait être lancée dans les toutes prochaines semaines, d'ici fin septembre (voir toutes les nouveautés introduites par la Fall Creators Update).

Lancé en juillet 2015, Windows 10 a passé le cap des 500 millions d'appareils actifs selon les dernières données de Microsoft. Un chiffre qui inclut les terminaux Windows 10 de type tablette ou PC, mais également les consoles Xbox One - qui tournent désormais également sous le système d'exploitation de Microsoft. Selon les derniers chiffres de Netmarketshare, Windows 10 est installé sur 27,6% des ordinateurs de type desktop à travers le monde. Théoriquement migrer vers Windows 10 est payant. Mais une possibilité de migration gratuite reste possible pour les utilisateurs de Windows 8 (8.1) et 7 . Pour en bénéficier, il suffit de reconnaître utiliser des fonctions d'accessibilité de l'OS. D'après nos tests, Microsoft ne réalise aucun contrôle de configuration pour valider cet aspect. Quant à Windows 10 Mobile, il est et reste 100% gratuit.

Windows 10 Familiale : 134,99 euros (tarif officiel de Microsoft), 124 euros (tarif des revendeurs dans le meilleur des cas).

134,99 euros (tarif officiel de Microsoft), 124 euros (tarif des revendeurs dans le meilleur des cas). Windows 10 Pro : 261,99 euros (tarif officiel), 154,90 euros (tarif des revendeurs dans le meilleur des cas).

261,99 euros (tarif officiel), 154,90 euros (tarif des revendeurs dans le meilleur des cas). Windows 10 S : gratuit

gratuit Windows 10 Mobile : gratuit.

gratuit. Windows 10 Education : prix non communiqués (disponible par le biais de contrats de licences en volume).

prix non communiqués (disponible par le biais de contrats de licences en volume). Windows 10 Enterprise : prix non communiqués (disponible par le biais de contrats de licences en volume).

prix non communiqués (disponible par le biais de contrats de licences en volume). Windows 10 IoT : prix non communiqués

Le JDN a testé Windows 10 sur une tablette Surface Pro de première génération. Globalement, Windows 10 est un Windows de bonne facture. La migration vers Windows 10 a bien fonctionné. Tous les logiciels installés initialement (dont certains de génération Windows 7) ont pu migrer sans problème. Lire le test complet du JDN : Windows 10, test et avis de la rédaction

Pour installer (ou réinstaller) Windows 10 depuis un support externe (que ce soit CD, DVD ou clé USB), il est recommandé de recourir à l'outil de création de support proposé par Microsoft. Il permet d'enregistrer une image disque de Windows 10 (ou ISO) sur le support de son choix. Toutes les éditions de Windows 10 sont proposées par le biais de l'outil hormis Windows 10 Enterprise.Télécharger l'outil de création d'ISO de Windows 10

Les utilisateurs souhaitant passer à Windows 10 peuvent le faire via le site de Microsoft. D'après l'éditeur, Windows 10 a la capacité de faire tourner toutes les applications conçues pour Windows 7 et Windows 8. L'OS est aussi conçue pour faire marcher tous les pilotes compatibles avec ces anciennes versions. Une fois installé, Windows 10 fait l'objet de mises à jour régulières, visant à en optimiser sécurité et performances. Deux fois par an, l'OS bénéficie, aussi, d'une mise à niveau apportant de nouvelles fonctionnalités. A noter : Microsoft publie sur son site une page récapitulant toutes les mises à jour de Windows 10 et Windows 10 Mobile (qu'elles soient en bêta ou en version finalisée).

Un Menu Démarrer, et un vrai bureau pour les PC : Windows 10 réintègre un "vrai" menu/bouton démarrer proche de celui de Windows 7. L'interface moderne, dédiée aux tablettes, disparaît sur les terminaux non-tactiles, dotés de souris et clavier.

: Windows 10 réintègre un "vrai" menu/bouton démarrer proche de celui de Windows 7. L'interface moderne, dédiée aux tablettes, disparaît sur les terminaux non-tactiles, dotés de souris et clavier. Le mode Continuum : Windows 10 permet de basculer dynamiquement du mode desktop au mode tactile en fonction de la configuration : tablette ou ordinateur portable (netbook, ultrabook...). Une fonction qui est conçue pour les terminaux hybrides.

Windows 10 permet de basculer dynamiquement du mode desktop au mode tactile en fonction de la configuration : tablette ou ordinateur portable (netbook, ultrabook...). Une fonction qui est conçue pour les terminaux hybrides. La possibilité de créer plusieurs bureaux virtuels : Windows 10 introduit une fonctionnalité de desktop virtuel. Elle permet à l'utilisateur de disposer de plusieurs bureaux en fonction de ses besoins professionnels ou personnels, et de passer l'un à l'autre.

: Windows 10 introduit une fonctionnalité de desktop virtuel. Elle permet à l'utilisateur de disposer de plusieurs bureaux en fonction de ses besoins professionnels ou personnels, et de passer l'un à l'autre. L'assistant vocal Cortana : L'assistant Cortana (déjà présent dans Windows Phone) entre dans Windows. Il permet de lancer, par la voix ou en plein texte, des recherches locales ou sur le Web, mais aussi de gérer son agenda, son calendrier...

: L'assistant Cortana (déjà présent dans Windows Phone) entre dans Windows. Il permet de lancer, par la voix ou en plein texte, des recherches locales ou sur le Web, mais aussi de gérer son agenda, son calendrier... De nouvelles applications : Windows 10 intègre un nouveau navigateur baptisé Edge, qui se veut plus moderne qu'Internet Explorer. On relève également un nouveau centre de notifications et une intégration optimisée à Office 365 (via OneDrive).

: Windows 10 intègre un nouveau navigateur baptisé Edge, qui se veut plus moderne qu'Internet Explorer. On relève également un nouveau centre de notifications et une intégration optimisée à Office 365 (via OneDrive). Des apps universelles : Windows 10 introduit des "Universal Apps" portables sur toutes ses déclinaisons (Windows 10, Windows 10 Mobile, Xbox...). Elles sont proposées via un Windows Store désormais unifié ciblant à la fois mobile et desktop.

: Windows 10 introduit des "Universal Apps" portables sur toutes ses déclinaisons (Windows 10, Windows 10 Mobile, Xbox...). Elles sont proposées via un Windows Store désormais unifié ciblant à la fois mobile et desktop. De nouvelles fonctions de sécurité : Windows 10 intègre de nouvelles fonctions de sécurité : authentification multi-facteur, protection de données, et authentification biométrique - y compris par faciale (via Windows Hello).

Windows 10 Home est taillée pour les PC, tablettes et terminaux hybrides (2 en 1) commercialisés auprès du grand public.

est taillée pour les PC, tablettes et terminaux hybrides (2 en 1) commercialisés auprès du grand public. Windows 10 Pro est dotée de fonctions pour les PME : gestion de flotte, protection des données, intégration au cloud... (édition optimisée pour les configuration matérielle jusqu'à 2 To de RAM et 2 processeurs physiques).

est dotée de fonctions pour les PME : gestion de flotte, protection des données, intégration au cloud... (édition optimisée pour les configuration matérielle jusqu'à 2 To de RAM et 2 processeurs physiques). Windows 10 Enterprise intègre des fonctions de sécurité et de gestion de flotte plus avancées que celles de Windows 10 Pro.

intègre des fonctions de sécurité et de gestion de flotte plus avancées que celles de Windows 10 Pro. Windows 10 Education est dessinée pour le secteur de l'éducation (les écoles, les universités...).

est dessinée pour le secteur de l'éducation (les écoles, les universités...). Windows 10 S : c'est une nouvelle édition destinée aux PC à moins de 300 dollars. Elle se limite aux applications issues du Windows Store. Trois premiers terminaux optimisés pour cette édition ont été commercialisés : les Lenovo N23 et N24, ainsi que le Surface Laptop.

: c'est une nouvelle édition destinée aux PC à moins de 300 dollars. Elle se limite aux applications issues du Windows Store. Trois premiers terminaux optimisés pour cette édition ont été commercialisés : les Lenovo N23 et N24, ainsi que le Surface Laptop. Windows 10 IoT : édition taillée pour les objets connectés, les "Wearable" et les machines-outils industrielles.

édition taillée pour les objets connectés, les "Wearable" et les machines-outils industrielles. Windows 10 Pro for Workstations : nouvelle édition taillée pour les stations de travail musclées (comptant jusqu'à 6 To de RAM et 4 processeurs physiques). Elle sera lancée en même temps que la mise à jour Windows 10 Fall Creators Update dont le lancement devrait avoir lieu en septembre. Cette version devrait intégrer un système de fichiers tout neuf, baptisé ReFS (pour Resilient File System), en lieu et place de NTFS. Son objectif ? Améliorer la gestion des gros volumes de données, la tolérance aux pannes, le tout en optimisant le partage de fichiers (via un nouveau protocole, SMBDirect).

Comme son prédécesseur (Windows Phone 8.1), Windows 10 Mobile est gratuit. Conçu pour les smartphones et phablettes (et plus globalement les terminaux de moins de 9 pouces), Windows 10 Mobile propose un look assez proche de son prédécesseur, avec un écran d'accueil faisant apparaître les apps sous forme de tuiles. Windows 10 Mobile s'inscrit dans un processus de mise à jour bi-annuelle qui suit celui de Windows 10 pour desktop et tablette.

La fonction Continuum for Phones permet de transformer son téléphone en PC en lui adjoignant grand écran, clavier et souris. © Microsoft

Processeur : 1 GHz ou plus rapide

: 1 GHz ou plus rapide Mémoire RAM : 1 Go (pour une architecture en 32 bits) ou 2 Go (64 bits)

: 1 Go (pour une architecture en 32 bits) ou 2 Go (64 bits) Espace disque : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : périphérique DirectX 9 avec pilote WDDM

La mise à jour d'un terminal existant nécessite Windows 7 SP1 ou Windows 8.1 Update, ainsi qu'un compte Microsoft et un accès Internet. Quelques processeurs 64 bits plus anciens peuvent par ailleurs bloquer l'installation. Pour accéder au Windows Store et télécharger des apps depuis un terminal sous Windows 10, Microsoft précise qu'il est nécessaire de disposer d'un écran d'une résolution d'au moins 1024 x 768 pixels, et d'un compte Microsoft.

Baptisée la Fall Creators Update, la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 devrait être lancée d'ici fin septembre. Parmi ses principales évolutions :

Un nouveau design (baptisé Microsoft Fluent Design System). Plus "intuitif" et "homogène entre les différents appareils" Windows (PC, tablette, smartphone...), il se traduira par une interface graphique plus animée, agrémentée d'effets de profondeur et de fenêtres d'application transparentes.

Plus "intuitif" et "homogène entre les différents appareils" Windows (PC, tablette, smartphone...), il se traduira par une interface graphique plus animée, agrémentée d'effets de profondeur et de fenêtres d'application transparentes. La possibilité d'épingler des contacts sur la barre de tâches. Les nouveaux raccourcis (baptisés MyPeople) donneront notamment la possibilité de lancer plus rapidement une conversation Skype ou encore de partager des fichiers.

Les nouveaux raccourcis (baptisés MyPeople) donneront notamment la possibilité de lancer plus rapidement une conversation Skype ou encore de partager des fichiers. Story Remix. Introduit dans l'application de gestion de photos (Photos), le dispositif Story Remix doit permettre de réaliser automatiquement des prè-montages de vidéos ou de slideshows en se basant sur la reconnaissant d'images.

Introduit dans l'application de gestion de photos (Photos), le dispositif Story Remix doit permettre de réaliser automatiquement des prè-montages de vidéos ou de slideshows en se basant sur la reconnaissant d'images. Un "cloud Clipboard". Un clipboard en mode cloud fera son apparition pour faciliter les copier-coller entre terminaux (Windows 10, iOS/Android).

Un clipboard en mode cloud fera son apparition pour faciliter les copier-coller entre terminaux (Windows 10, iOS/Android). OneDrive Files on Demand. Windows 10 pourra ouvrir un fichier présent sur l'environnement cloud de stockage de fichiers OneDrive sans pour autant avoir à le télécharger sur la machine.

Windows 10 pourra ouvrir un fichier présent sur l'environnement cloud de stockage de fichiers OneDrive sans pour autant avoir à le télécharger sur la machine. Eye Control. L'OS intégrera (en bêta) une fonctionnalité de contrôle par suivi des yeux. Disponible au sein des dernières versions de test de la Fall Creators Update, elle ne fonctionne pour l'heure qu'avec le capteur réticulaire Eye Tracker 4C du Suédois Tobii.

L'OS intégrera (en bêta) une fonctionnalité de contrôle par suivi des yeux. Disponible au sein des dernières versions de test de la Fall Creators Update, elle ne fonctionne pour l'heure qu'avec le capteur réticulaire Eye Tracker 4C du Suédois Tobii. Windows 10 Pro for Workstations. Une nouvelle édition de l'OS taillée pour les stations de travail musclées (comptant jusqu'à 6 To de RAM et 4 processeurs physiques) fera son apparition.

Une nouvelle édition de l'OS taillée pour les stations de travail musclées (comptant jusqu'à 6 To de RAM et 4 processeurs physiques) fera son apparition. Windows Defender Exploit Guard. Côté sécurité, Microsoft prévoit d'enrichir le kit de sécurité de Windows 10 (Enhanced Mitigation Experience Toolkit) d'un module centré sur la lutte contre le piratage, baptisé Windows Defender Exploit Guard.

Annoncé initialement, l'ajout d'une Timeline de gestion des sessions a finalement été reporté. Basée sur le Microsoft Graph, elle devait permettre de revenir à un état précédent de Windows 10 (avec la possibilité de retrouver applications, sites web et fichiers ouverts...), mais aussi de synchroniser les sessions entre différents terminaux (Windows, mais aussi iOS et Android). Microsoft a par ailleurs dressé une liste de fonctionnalités qui seront retirées à l'occasion de la Windows 10 Fall Creators Update (parmi lesquelles Paint ou encore l'app 3D Builder, qui sont remplacées par Paint 3D).

Redstone 4 et le futur de Windows 10 ?

Désormais, les mises à jour de Windows 10 et d'Office 365 sont synchronisées. Elles interviennent chacune deux fois par an, au mois de septembre et de mars. Dans le sillage de la Fall Creators Update, la prochaine mise à niveau de Windows 10 (nom de code : Redstone 4) devrait donc sortir en mars 2018. Microsoft a d’ores et déjà indiqué que les premières bêtas de cette mise à jour doivent être livrées "très bientôt".

Quels sont les principaux projets d'évolution de Microsoft autour de Windows 10 ? L'éditeur planche notamment sur une version de l'OS optimisée pour les processeurs ARM, mais capable de faire tourner également les anciennes applications (conçues pour les puces x86). Les premiers terminaux Windows basés sur cette architecture devraient être commercialisés d'ici la fin de l'année. Ces produits introduiront en parallèle des capacité de connexion mobile 4G (via LTE/eSIM), avec la possibilité d'acheter du transit sur le Windows Store.

Microsoft envisagerait par ailleurs de faire évoluer Windows vers une infrastructure plus modulaire (à base de containers logiciels). Une architecture qui contribuerait à renforcer le niveau de sécurité de l'OS, et qui pourrait même permettre à terme aux utilisateurs de le personnaliser (en choisissant leurs composants fonctionnels, un peu à la manière d'un PC monté sur-mesure).