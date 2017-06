Windows 10 : vers une interface graphique unique pour tous les devices

Edition, configuration, offre gratuite, prix... Le point sur l'actualité de Windows 10, le dernier né des OS de Microsoft.

12:34 - Bientôt une interface graphique unique pour tous les terminaux Windows 10 La semaine dernière, Microsoft a livré par erreur une bêta de la prochaine version majeure de Windows 10 (Windows 10 Fall Creators Update). L’éditeur l’a rapidement retirée de son programme de mise à jour. Nos confrères de Windows Central ont eu le temps de l’installer. Ils ont découvert dans cette bêta des traces d’une nouvelle interface graphique (Cshell). Une UX auto-dimensionnable qui aurait pour but de doter l'ensemble des éditions de Windows 10 (PC/tablette, smartphone, xbox...) d’une interface unique. L’objectif serait de rendre plus cohérent les différents écrans de Windows sur les différents appareils, tout en facilitant le travail des développeurs. Toujours d’après Windows Central, Cshell aurait aussi pour but de faciliter la transformation des futurs Windows Phone en PC – par le biais d'une station d’accueil. 02/06/17 - 10:57 - La part de marché de Windows 10 poursuit sa lente progression Selon les derniers chiffres de Netmarketshare, le taux de pénétration du dernier né des OS de Microsoft se hisse à 26,78% en mai 2017, contre 26,28% le mois précédent. Une hausse qui se dessine principalement au détriment de Windows XP (dont la part de marché s'infléchit de 1,38 point). Quant à Windows 7, son taux de pénétration progresse, lui, de près de 1 point, à 49,46%. Windows 7 atteint ainsi son niveau le plus haut depuis le début de l'année. 01/06/17 - 15:25 - Orange fournira de la 4G pour les PC Windows 10 L’opérateur télécoms français a annoncé son intention de commercialiser des abonnements 4G pour les futurs PC Windows 10 qui embarqueront des cartes e-SIM. Onze autres opérateurs ont annoncé leur intention d’en faire de même. Ces packs de transit réseau seront distribués sur le Windows Store de Microsoft. 01/06/17 - 14:47 - Windows 10 met le cap sur les PC connectés sans fil Microsoft planche sur une nouvelle version de Windows 10 capable de prendre en charge des cartes eSIM, ou embedded SIM (carte SIM Intégrée). Objectif affiché par le groupe : promouvoir l’émergence d’une nouvelle catégorie de PC portable qui puisse supporter nativement des connexions sans fil. En fonction du pays, les utilisateurs de ces terminaux auront la possibilité d'acheter du transit à un opérateur local sur le Windows Store. A l’occasion du Computex, Microsoft a dévoilé une première liste de partenaires engagés à participer à la création de cette nouvelle catégorie de PC connecté. Parmi ces acteurs figurent Asus, HP, Huawei, Lenovo ou encore Vaio. 01/06/17 - 10:13 - Le Surface Hub peut désormais bénéficier de la Windows 10 Creators Update La dernière mise à jour majeure de Windows 10 est désormais disponible pour le Surface Hub : l'écran tactile géant de Microsoft taillé pour les salles de réunions (lire le post officiel de cette annonce). Le Surface Hub va ainsi pouvoir bénéficier des nouveautés introduites par la mise à jour. Parmi elles figurent une application (baptisée Whiteboard) taillée précisément pour les terminaux de type tableau blanc interactif. Elle facilite le partage de croquis dessinés à la main - via notamment des fonctionnalités de reconnaissance de formes et de création de plans d’actions. Whiteboard devrait être dans l’avenir proposée, aussi, par d’autres fournisseurs d’écrans tactiles. 31/05/17 - 14:33 - Windows 10 Mobile bientôt relooké ? Microsoft serait en train de plancher sur une nouvelle mouture de Windows 10 Mobile conçue pour un nouveau type de terminal. L’information est publiée par Thurrott.com (un site toujours bien informé sur les plans de Redmond). Pour l’occasion, Windows Mobile pourrait être doté d’une nouvelle interface graphique avec pour objectif de s’adapter aux scénarios d’usage du nouveau device. 31/05/17 - 12:05 - Notebook 9 Pro : un nouveau convertible Windows 10 signé Samsung A l’occasion du Computex qui se tient cette semaine à Taïwan, Samsung a présenté un nouveau convertible Windows 10 deux-en-un : le Notebook 9 Pro. Disponible en deux dimensions (13,3 et 15 pouces), il est équipé d’un écran tactile HD rabattable. Le terminal est aussi doté d’un stylet S Pen (avec 4000 niveaux de pression) optimisé pour prendre des notes à l’aide de l’application Windows Ink. Motorisé par un processeur Intel Core i7 de dernière génération, l’appareil affiche une capacité de 256 Go de stockage. 31/05/17 - 11:25 - Asus, HP et Lenovo s'engagent dans la course aux PC Windows 10 équipés d'ARM Fin 2016, Microsoft avait officiellement annoncé plancher sur une édition de Windows 10 taillée pour tourner sur des PC équipés de processeurs ARM (en l’occurrence des Snapdragon 835). Principal avantage mis en avant : cette architecture allait pouvoir permettre de concevoir des ordinateurs capables de prendre en charge une connexion 4G (LTE). Lors du Computex, l’éditeur a dévoilé les noms des premiers constructeurs en lice pour commercialiser des terminaux ARM équipés de cette nouvelle édition. Il s’agit d’Asus, HP et Lenovo. Pour l’heure, on ne sait pas encore quand ces nouveaux produits seront commercialisés. 30/05/17 - 09:38 - Windows 10 déployé sur 50 millions de PC d'entreprise Une vidéo diffusée sur la chaîne Youtube officielle de Microsoft portant sur Windows indique que Windows 10 est utilisé sur plus de 50 millions de PC en entreprise. 30/05/17 - 09:32 - Asus dévoile de nouveaux modèles de PC portables Windows 10 Asus a profité du Computex pour présenter une série de nouveaux modèles de PC portables. Le constructeur complète ainsi sa ligne d’ultrabooks haut de gamme, Zenbook, de trois nouveaux terminaux (le ZenBook Flip S, le ZenBook Pro et le ZenBook 3 Deluxe). La ligne de PC portables VivoBook s’enrichit, elle, de deux nouveaux ordinateurs (le Pro 15 et le S15). Ces nouveaux terminaux sont tous équipés de la dernière génération de processeurs Core i d'Intel. Leur commercialisation doit intervenir dans le courant de l’été.

Windows 10 Familiale : 134,99 euros (tarif officiel de Microsoft), 124 euros (tarif des revendeurs dans le meilleur des cas).

Windows 10 Pro : 261,99 euros (tarif officiel), 154,90 euros (tarif des revendeurs dans le meilleur des cas).

Windows 10 S : gratuit

Windows 10 Mobile : gratuit.

Windows 10 Education : prix non communiqués (disponible par le biais de contrats de licences en volume).

Windows 10 Enterprise : prix non communiqués (disponible par le biais de contrats de licences en volume).

Windows 10 IoT : prix non communiqués

Le JDN a testé Windows 10 sur une tablette Surface Pro de première génération. Globalement, Windows 10 est un Windows de bonne facture. La migration vers Windows 10 a bien fonctionné. Tous les logiciels installés initialement (dont certains de génération Windows 7) ont pu migrer sans problème. Lire le test complet du JDN : Windows 10, test et avis de la rédaction

Pour installer (ou réinstaller) Windows 10 depuis un support externe (que ce soit CD, DVD ou clé USB), il est recommandé de recourir à l'outil de création de support proposé par Microsoft. Il permet d'enregistrer une image disque de Windows 10 (ou ISO) sur le support de son choix. Toutes les éditions de Windows 10 sont proposées par le biais de l'outil hormis Windows 10 Enterprise.Télécharger l'outil de création d'ISO de Windows 10

Les utilisateurs souhaitant passer à Windows 10 peuvent le faire via le site de Microsoft. D'après l'éditeur, Windows 10 a la capacité de faire tourner toutes les applications conçues pour Windows 7 et Windows 8. L'OS est aussi conçue pour faire marcher tous les pilotes compatibles avec ces anciennes versions. Une fois installé, Windows 10 fait l'objet de mises à jour régulières, visant à en optimiser sécurité et performances. Deux fois par an, l'OS bénéficie, aussi, d'une mise à niveau apportant de nouvelles fonctionnalités. A noter : Microsoft publie sur son site une page récapitulant toutes les mises à jour de Windows 10 et Windows 10 Mobile (qu'elles soient en bêta ou en version finalisée).

Un Menu Démarrer, et un vrai bureau pour les PC : Windows 10 réintègre un "vrai" menu/bouton démarrer proche de celui de Windows 7. L'interface moderne, dédiée aux tablettes, disparaît sur les terminaux non-tactiles, dotés de souris et clavier.

: Windows 10 réintègre un "vrai" menu/bouton démarrer proche de celui de Windows 7. L'interface moderne, dédiée aux tablettes, disparaît sur les terminaux non-tactiles, dotés de souris et clavier. Le mode Continuum : Windows 10 permet de basculer dynamiquement du mode desktop au mode tactile en fonction de la configuration : tablette ou ordinateur portable (netbook, ultrabook...). Une fonction qui est conçue pour les terminaux hybrides.

Windows 10 permet de basculer dynamiquement du mode desktop au mode tactile en fonction de la configuration : tablette ou ordinateur portable (netbook, ultrabook...). Une fonction qui est conçue pour les terminaux hybrides. La possibilité de créer plusieurs bureaux virtuels : Windows 10 introduit une fonctionnalité de desktop virtuel. Elle permet à l'utilisateur de disposer de plusieurs bureaux en fonction de ses besoins professionnels ou personnels, et de passer l'un à l'autre.

: Windows 10 introduit une fonctionnalité de desktop virtuel. Elle permet à l'utilisateur de disposer de plusieurs bureaux en fonction de ses besoins professionnels ou personnels, et de passer l'un à l'autre. L'assistant vocal Cortana : L'assistant Cortana (déjà présent dans Windows Phone) entre dans Windows. Il permet de lancer, par la voix ou en plein texte, des recherches locales ou sur le Web, mais aussi de gérer son agenda, son calendrier...

: L'assistant Cortana (déjà présent dans Windows Phone) entre dans Windows. Il permet de lancer, par la voix ou en plein texte, des recherches locales ou sur le Web, mais aussi de gérer son agenda, son calendrier... De nouvelles applications : Windows 10 intègre un nouveau navigateur baptisé Edge, qui se veut plus moderne qu'Internet Explorer. On relève également un nouveau centre de notifications et une intégration optimisée à Office 365 (via OneDrive).

: Windows 10 intègre un nouveau navigateur baptisé Edge, qui se veut plus moderne qu'Internet Explorer. On relève également un nouveau centre de notifications et une intégration optimisée à Office 365 (via OneDrive). Des apps universelles : Windows 10 introduit des "Universal Apps" portables sur toutes ses déclinaisons (Windows 10, Windows 10 Mobile, Xbox...). Elles sont proposées via un Windows Store désormais unifié ciblant à la fois mobile et desktop.

: Windows 10 introduit des "Universal Apps" portables sur toutes ses déclinaisons (Windows 10, Windows 10 Mobile, Xbox...). Elles sont proposées via un Windows Store désormais unifié ciblant à la fois mobile et desktop. De nouvelles fonctions de sécurité : Windows 10 intègre de nouvelles fonctions de sécurité : authentification multi-facteur, protection de données, et authentification biométrique - y compris par faciale (via Windows Hello).

Windows 10 Home est taillée pour les PC, tablettes et terminaux hybrides (2 en 1) commercialisés auprès du grand public.

est taillée pour les PC, tablettes et terminaux hybrides (2 en 1) commercialisés auprès du grand public. Windows 10 Pro est dotée de fonctions pour les PME (gestion de flotte, protection des données, intégration au cloud...).

est dotée de fonctions pour les PME (gestion de flotte, protection des données, intégration au cloud...). Windows 10 Enterprise intègre des fonctions de sécurité et de gestion de flotte plus avancées que celles de Windows 10 Pro.

intègre des fonctions de sécurité et de gestion de flotte plus avancées que celles de Windows 10 Pro. Windows 10 Education est dessinée pour le secteur de l'éducation (les écoles, les universités...).

est dessinée pour le secteur de l'éducation (les écoles, les universités...). Windows 10 S : c'est une nouvelle édition destinée aux PC à moins de 200 dollars (son lancement est prévu en juillet 2017)

: c'est une nouvelle édition destinée aux PC à moins de 200 dollars (son lancement est prévu en juillet 2017) Windows 10 IoT : édition taillée pour les objets connectés, les "Wearable" et les machines-outils industrielles.

Comme son prédécesseur (Windows Phone 8.1), Windows 10 Mobile est gratuit. Conçu pour les smartphones et phablettes (et plus globalement les terminaux de moins de 9 pouces), Windows 10 Mobile propose un look assez proche de son prédécesseur, avec un écran d'accueil faisant apparaître les apps sous forme de tuiles. Windows 10 Mobile s'inscrit dans un processus de mise à jour bi-annuelle qui suit celui de Windows 10 pour desktop et tablette.

La fonction Continuum for Phones permet de transformer son téléphone en PC en lui adjoignant grand écran, clavier et souris. © Microsoft

Processeur : 1 GHz ou plus rapide

: 1 GHz ou plus rapide Mémoire RAM : 1 Go (pour une architecture en 32 bits) ou 2 Go (64 bits)

: 1 Go (pour une architecture en 32 bits) ou 2 Go (64 bits) Espace disque : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : périphérique DirectX 9 avec pilote WDDM

La mise à jour d'un terminal existant nécessite Windows 7 SP1 ou Windows 8.1 Update, ainsi qu'un compte Microsoft et un accès Internet. Quelques processeurs 64 bits plus anciens peuvent par ailleurs bloquer l'installation. Pour accéder au Windows Store et télécharger des apps depuis un terminal sous Windows 10, Microsoft précise qu'il est nécessaire de disposer d'un écran d'une résolution d'au moins 1024 x 768 pixels, et d'un compte Microsoft.

La troisième mise à jour majeure de Windows 10 (la Creators Update) a commencé à être poussée via Internet. Ce push (dont le coup d'envoi a été donné le 11 avril) ne sera pas réalisé simultanément pour tous les terminaux, mais de façon graduelle durant une période d'environ trois mois. Ce laps de temps doit permettre à Microsoft de régler les problèmes d'incompatibilité. Les utilisateurs ne souhaitant pas attendre ont la possibilité d'installer immédiatement la mise à jour via un assistant. Cette possibilité n'est cependant pas recommandée par Microsoft, "sauf pour les utilisateurs avancés qui sont préparés à faire face à de potentiels problèmes."

Baptisée la Fall Creators Update, la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 devrait être lancée en septembre prochain. Parmi ses principales évolutions :