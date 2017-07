iOS 11 : les nouveautés à la loupe

Avec iOS 11, l'assistant vocal Siri devient plus intelligent, le multitâche est facilité sur l'iPad Pro d'Apple, et l'App Store est refondu. Les iPhone et iPad compatibles sont connus.

[Mis à jour le 13/07/17 15:55] Une deuxième version bêta d'iOS 11 a été livrée par Apple le 12 juillet. Elle n'introduit pas d'importantes nouveautés particulières. Elle est principalement centrée sur la correction de bugs, et l'amélioration des performances globales du système mobile. Elle peut être téléchargée en s'inscrivant au programme bêta du groupe américain.

Fidèle à ses habitudes, Apple a levé le voile sur la prochaine version de son système iOS lors du premier jour de sa conférence WWDC, le 5 juin dernier. iOS 11 a fait l'objet d'une longue présentation, avec son lot de nouveautés plus ou moins attendues. Siri et iMessages bénéficient cette année encore de nouveautés. L'iPad Pro est concerné par certaines mises à jour du système. Toutes les nouveautés présentées peuvent être testées dès aujourd'hui.

Une deuxième version bêta d'iOS 11 peut d'ores et déjà être téléchargée depuis l'espace dédié. Il faudra toutefois avoir un compte développeur Apple pour la télécharger. Elle devrait ensuite être mise plusieurs fois à jour durant l'été, puis proposée en version finale à l'automne. Aucune date officielle n'a pour l'heure été communiquée.

Siri devient plus intelligent, et pourra se servir du contexte et des habitudes de l'utilisateur pour réaliser de meilleures suggestions. Les usages de Safari, de News, de Mail ou d'iMessages serviront ainsi à personnaliser l'assistance de Siri : Apple appelle cela l'"on device learning", et cela sera synchronisé entre les iDevices. L'assistant d'Apple va en plus pouvoir traduire des requêtes en anglais dans d'autres langues, y compris en français, allemand, italien, espagnol et chinois. D'autres combinaisons seront possibles : il s'agit d'une fonctionnalité en bêta. Siri va pouvoir supporter plus d'app tierces grâce au SDK présenté avec iOS 10 en 2016. La voix de Siri va par ailleurs être modifiée, afin de paraître plus naturelle. Siri pourra par ailleurs répondre à une requête réalisée par écrit.

Comme prévu, Apple a lancé une nouvelle fonctionnalité dans Apple Pay qui permet d'envoyer de l'argent à d'autres utilisateurs du service, via iMessages. Pour l'instant, il s'agit d'une fonctionnalité réservée aux Etats-Unis.

La présentation de l'App Store a été revue, et ressemble à celle d'Apple Music. Une nouvelle partie est dédiée aux jeux. Apple a voulu faciliter la découverte des apps. Une app sera d'ailleurs mise en avant par Cupertino chaque jour sur l'écran d'accueil. Du contenu édito pourra aussi mettre en valeur les apps. Les achats in apps pourront être directement faits depuis l'app store.

Pour les développeurs, un AR Kit est lancé pour faciliter les développements d'apps utilisant la réalité auglentée. Un Core ML devra lui faciliter les développements requérant l'intelligence artificielle et le machine learning.

La nouvelle interface de l'App Store. © Apple

Un nouveau format High Efficiency Image File Format (HEIF) sera utilisé pour les photos, ce qui permettra de gagner de l'espace de stockage. Les photos prises avec peu de lumières devraient êter améliorées grâce à iOS 11.

iMessages va désormais mieux se synchroniser entre les devices, et va libérer de l'espace en mettant certaines données comme les anciennes photos, dans le cloud

Apple Music s'enrichit de fonctionnalités sociales. De quoi savoir ce que les amis écoutent, ou les playlists qu'ils partagent. Un utilisateur pourra cacher ce qu'il écoute.

L'interface du Control Center a été revue, et concentre la plupart des contrôles dans la moitié basse de l'écran. Ce centre profite mieux des possibilités de 3D Touch.

Plans va accueillir des carte indoor, à commencer par celles d'une sélection d'aéroports et de centres commerciaux. Un mode "ne pas déranger" pourra par ailleurs être utilisé lors de la conduite : : il y aura alors un écran noir sur le device.

Plusieurs nouveautés concernent l'iPad pro. Pour ce device, un nouveau Dock, très similaire à ce que l'on trouve sur Mac OS, fait son apparition. Il sera aussi possible de montrer plusieurs apps en même temps, là encore comme sur Mac OS avec Spaces. Deux apps pourront rester actives et l'utilisateur pourra travailler avec les deux à la fois. De quoi faciliter le multitâche. Enfin, une nouvelle app Fichiers, donne une vue et un accès aux fichiers, qu'ils soient sur l'iPad ou dans le cloud (iCloud, Dropbox, OneDrive…). A noter qu'un nouvel iPad Pro de 10,5 pouces a été lancé lors de cette WWDC 2017.

iOS 11 sera disponible pour les iPhone 5S et les modèles suivants, tous les iPad Air et les iPad pro, l'iPad de 5e génération, les iPad mini 2 et les modèles suivants.