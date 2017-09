iOS 11 : nouveautés, date de sortie, iPhone et iPad compatibles...

iOS 11 introduit des nouveautés à tous les étages : Apple Music, Apple Play, Plans, App Store, Siri, etc. Le multitâche arrive aussi sur iPad. Les terminaux compatibles sont connus.

[Mis à jour le 06/09/17 09:45] Apple a ouvert un site web dédié à iOS 11, qui en présente les principales nouveautés. La 8e bêta d'iOS 11 a été livrée par Apple le 28 août (il s'agit de la build n° 15A5368a). Il pourrait s'agir de la dernière avant le lancement de la version finale du système mobile - l'édition précédente (iOS 10) ayant aussi bénéficié de 8 bêta avant son lancement. Cette préversion n'introduit pas de nouveautés fonctionnelles, mais se concentre avant tout sur la correction des ultimes bugs, et l'optimisation des performances du système. Elle peut être téléchargée en s'inscrivant au programme bêta du groupe américain.

Fidèle à ses habitudes, Apple a levé le voile sur la prochaine version de son système iOS lors de sa conférence WWDC, le 5 juin dernier. iOS 11 a fait l'objet d'une longue présentation, avec son lot de nouveautés plus ou moins attendues. Siri et iMessages bénéficient cette année encore de nouveautés. L'iPad Pro est concerné par certaines mises à jour du système (voir le site d'Apple dédié à iOS 11).

Une version bêta d'iOS 11 peut d'ores et déjà être téléchargée depuis l'espace dédié. Il faudra toutefois avoir un compte développeur Apple pour y accéder. Elle a été mise plusieurs fois à jour durant l'été. iOS 11 devrait être lancé en version finale le 12 septembre prochain à l'occasion de la conférence de lancement de l'iPhone 8.

Siri devient plus intelligent, et pourra se servir du contexte et des habitudes de consommation de contenu pour réaliser de meilleures suggestions. Les usages de Safari, de News, de Mail ou d'iMessages (sur tous les terminaux de l'utilisateur) serviront ainsi à personnaliser l'assistant : Apple appelle cela l'"on device learning". L'assistant va en plus pouvoir traduire des requêtes en anglais dans d'autres langues, y compris en français, allemand, italien, espagnol et chinois. Siri va pouvoir supporter plus d'app tierces grâce au SDK présenté avec iOS 10 en 2016. La voix de Siri va par ailleurs être modifiée, afin de paraître plus naturelle. Siri pourra aussi répondre à une requête réalisée par écrit.

iOS 11 optimise le multi-tâche sur l'iPad Pro. © Apple

App Store. La présentation de l'App Store a été revue, et ressemble à celle d'Apple Music. Une nouvelle partie est dédiée aux jeux. Apple a voulu faciliter la découverte des apps. Une app sera d'ailleurs mise en avant par Cupertino chaque jour sur l'écran d'accueil. Du contenu éditorial pourra également mettre en valeur les apps. Les achats in apps pourront être directement faits depuis l'app store.

Plusieurs nouveautés concernent l'iPad Pro. Pour ce terminal, une nouvelle station d'accueil (dock), très similaire à celle du Mac OS, fait son apparition. Il sera aussi possible d'afficher plusieurs applications en même temps, là encore comme sur Mac OS, avec Spaces. Deux apps pourront rester actives, et l'utilisateur pourra travailler avec les deux à la fois. Un nouveau mode de glisser-déposer permet de déplacer du texte, des photos et des fichiers d'une app à l'autre. De quoi faciliter le multitâche. L'Apple Pencil est optimisé, pour prendre des notes, annoter un document PDF, faire un croquis. Enfin, une nouvelle application Fichiers donne accès à ses fichiers, qu'ils soient sur iPad ou dans le cloud (iCloud, Dropbox, OneDrive…). A noter qu'un nouvel iPad Pro de 10,5 pouces a été lancé lors de la WWDC 2017.

iOS 11 offre une meilleure intégration de l’Apple Pencil, grâce notamment aux fonctionnalités Annotations instantanées et Dessin incorporé. © Apple

iOS 11 sera disponible pour les iPhone 5S et les modèles suivants, tous les iPad Air et les iPad pro, l'iPad de 5e génération, les iPad Mini 2 et les modèles suivants.

