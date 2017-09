iOS : tout ce qu'il faut savoir sur le nouvel OS d'Apple

La Rédaction JDN Mis à jour le 12/09/17 12:36

Fin du suspense autour de l'iOS 11 : Apple sort ce 12 septembre la dernière version d'iOS au cours de sa keynote. Date de sortie en France, disponibilité sur l'iPhone… Toutes les infos dans ce live.

Sommaire iOS 11 : bêta

iOS 11 : nouveautés

L'iPad Pro et iOS 11

iPhone et iPad compatibles avec iOS 11 iOS 11 : l'essentiel - Roulements de tambour. L'iOS 11 d'Apple, dernière mouture d'iOS de la marque à la pomme, sort enfin ce 12 septembre à l'occasion de la keynote d'Apple présentée par le PDG du groupe Tim Cook. La conférence, qui a lieu à Cupertino aux Etats-Unis, démarre à 19 heures heure française. Vous pouvez suivre dans le live ci-dessous la présentation détaillée du nouveau système d'exploitation. Les principales nouveautés attendues : le bouton d'accueil virtuel serait supprimé et remplacé par une barre d'icônes dynamique ressemblant comme deux gouttes d'eau à celles du bureau de MacOS. Le bouton d'alimentation du terminal deviendrait quant à lui virtuel.

12:36 - L'iOS 11 d'Apple, plus difficile à pirater Pour éviter que les utilisateurs de son nouvel iOS 11 ne se fassent pirater, Apple a mis en place de nouvelles mesures de sécurité, présentées par la société informatique russe ElcomSoft. Lorsqu'un iPhone équipé de l'OS est branché à un ordinateur, son utilisateur doit désormais entrer un code secret et donner son empreinte faciale, pour confirmer que c'est bien son appareil. Dans la version précédente, l'identification digitale ou le code secret étaient suffisants. 11:58 - IOS 11 : qui est à l'origine des fuites Apple présente ce 12 septembre son nouvel iOS au cours de sa keynote. Mais les informations sur l'iOS 11 ont déjà fuité depuis le week-end dernier sur Internet : des liens de téléchargement de la version finale du système d'exploitation ont circulé sur Internet, comme l'indique la BBC dans un article. Virtualisation du bouton d'alimentation du terminal, suppression du bouton d'accueil virtuel… Plusieurs médias, comme MacRomors et 9to5mac ont eu accès à ce lien et ont publié une foule de détails sur iOS 11. Apple a probablement lancé une enquête pour savoir qui est à l'origine de cette fuite, la plus importante que le groupe ait connu depuis 2010. Un salarié mécontent du groupe pourrait être à l'origine de ce leak, suppose la BBC.

Fidèle à ses habitudes, Apple a levé le voile sur la version 11 de son système iOS, en bêta, lors de sa conférence WWDC, le 5 juin dernier. iOS 11 a fait l'objet d'une longue présentation, avec son lot de nouveautés plus ou moins attendues. Siri et iMessages bénéficient cette année encore de nombreuses évolutions. L'iPad Pro est concerné par certaines mises à jour du système.

Apple a livré la dixième bêta d'iOS 11 la semaine dernière (un record !). Cette préversion n'introduit pas de nouveautés particulières, mais se concentre sur la correction de bugs. Elle peut être téléchargée en s'inscrivant au programme bêta d'Apple.

La version finale d'iOS 11 sera officiellement présentée ce 12 septembre à l'occasion de la conférence de lancement de l'iPhone 8. Si Apple reste calqué sur sa feuille de route habituelle, iOS 11 devrait être livré aux utilisateurs d'iPhone et iPad le mercredi de la semaine suivant la conférence, c'est-à-dire le 20 septembre.

Siri devient plus intelligent, et pourra se servir du contexte et des habitudes de consommation de contenu pour réaliser de meilleures suggestions. Les usages de Safari, de News, de Mail ou d'iMessages (sur tous les terminaux de l'utilisateur) serviront ainsi à personnaliser l'assistant : Apple appelle cela l'"on device learning". L'assistant va en plus pouvoir traduire des requêtes en anglais dans d'autres langues, y compris en français, allemand, italien, espagnol et chinois. Siri va pouvoir supporter plus d'app tierces grâce au SDK présenté avec iOS 10 en 2016. La voix de Siri va par ailleurs être modifiée, afin de paraître plus naturelle. Siri pourra aussi répondre à une requête réalisée par écrit.

Apple Pay. Apple propose une nouvelle fonctionnalité dans Apple Pay qui permet d'envoyer de l'argent à d'autres utilisateurs du service, via iMessages. Baptisée Apple Pay Cash, elle repose sur une sorte de carte de paiement virtuelle. Elle sera dans un premier temps réservée aux Etats-Unis. Pour être autorisé à réaliser des paiements via Pay Cash, il sera nécessaire de scanner une carte d'identité ou un permis de conduire via l'appareil photo de l'appareil.

iOS 11 optimise le multi-tâche sur l'iPad Pro. © Apple

App Store. La présentation de l'App Store a été revue, et ressemble à celle d'Apple Music. Une nouvelle partie est dédiée aux jeux. Apple a voulu faciliter la découverte des apps. Une app sera d'ailleurs mise en avant par Cupertino chaque jour sur l'écran d'accueil. Du contenu éditorial pourra également mettre en valeur les apps. Les achats in apps pourront être directement faits depuis l'app store.

Nouveau format de photo. Un nouveau format High Efficiency Image File Format (HEIF) est introduit pour les photos. Son objectif : gagner de l'espace de stockage. Les photos prises avec peu de lumières devraient aussi être améliorées.

iMessages devrait désormais mieux se synchroniser entre les terminaux, et va libérer de l'espace en mettant certaines données, telles les anciennes photos, dans le cloud.

La nouvelle interface de l'App Store. © Apple

Apple Music s'enrichit de fonctionnalités sociales. De quoi savoir ce que ses amis écoutent, ou les playlists qu'ils partagent. Un utilisateur pourra néanmoins choisir de cacher ce qu'il écoute.

Control Center. L'interface du Control Center a été revue, et concentre la plupart des contrôles dans la moitié basse de l'écran. Ce centre profite des possibilités de 3D Touch. Dans l'onglet Batterie se cache désormais la fonction "Réduire la luminosité" et son mode "Nuit".

Face ID. Une nouvelle fonction d'identification de l'utilisateur par reconnaissance faciale fait son entrée dans iOS.

Plans accueille des cartes indoor, à commencer par celles d'une sélection d'aéroports et de centres commerciaux. Un mode "ne pas déranger" pourra par ailleurs être utilisé lors de la conduite, faisant apparaître un écran noir.

Santé. L'app Santé permet de partager les données d'activités physiques et de santé avec Apple dans l'optique d'améliorer l'application.

Un kit de développement pour la réalité augmentée. Pour les développeurs, un AR Kit est lancé pour faciliter la mise au point d'apps utilisant la réalité augmentée. Un Core ML devra, lui, faciliter les développements requérant l'intelligence artificielle et le machine learning.

Plusieurs nouveautés concernent l'iPad Pro. Pour ce terminal, une nouvelle station d'accueil (dock), très similaire à celle du Mac OS, fait son apparition. Il sera aussi possible d'afficher plusieurs applications en même temps, là encore comme sur Mac OS, avec Spaces. Deux apps pourront rester actives, et l'utilisateur pourra travailler avec les deux à la fois. Un nouveau mode de glisser-déposer permet de déplacer du texte, des photos et des fichiers d'une app à l'autre. De quoi faciliter le multitâche. L'Apple Pencil est optimisé, pour prendre des notes, annoter un document PDF, faire un croquis. Enfin, une nouvelle application Fichiers donne accès à ses fichiers, qu'ils soient sur iPad ou dans le cloud (iCloud, Dropbox, OneDrive…). A noter qu'un nouvel iPad Pro de 10,5 pouces a été lancé lors de la WWDC 2017.

iOS 11 offre une meilleure intégration de l’Apple Pencil, grâce notamment aux fonctionnalités Annotations instantanées et Dessin incorporé. © Apple

iOS 11 sera disponible pour les iPhone 5S et les modèles suivants, tous les iPad Air et les iPad pro, l'iPad de 5e génération, les iPad Mini 2 et les modèles suivants.