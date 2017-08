Android 8 Oreo, le nouvel OS de Google dévoilé officiellement

Alors qu'Android 7 Nougat continue d'être déployé, Google a levé le voile sur la version finale de son successeur. Il a été officiellement baptisé Android Oreo.

Google a levé le voile sur une nouvelle édition d'Android (Nom de code : Android O). Le groupe américain a présenté la nouvelle mouture ce 21 août lors d'une conférence à New York organisée à l'occasion de l'éclipse totale de soleil sur la ville. L'événement a été retransmis en direct sur Youtube. Le nom définitif de l'OS mobile ? Android 8 Oreo.

Android Oreo a été lancé en bêta publique le 17 mai dernier lors de l'événement du géant IT américain à destination des développeurs, la Google I/O.

Un lien permet de télécharger la bêta d'Android O, et de l'installer sur des smartphones Nexus et Pixel. Les appareils pouvant l'accueillir sont plus précisément le Nexus 5X (fabriqué par LG) et le Nexus 6P (de Huawei), ainsi que le Nexus Player, le Pixel C, le Pixel, et le Pixel XL.

Android O apporte un lot conséquent de nouveautés et d'API (voir le détail sur la page officielle de Google). Voici les plus saillantes déjà :

Google change l'architecture de son système d'exploitation . Objectif affiché : faire en sorte que les mises à jour "soient plus faciles, plus rapides, et moins chères" pour les fabricants d'appareils.

. Objectif affiché : faire en sorte que les mises à jour "soient plus faciles, plus rapides, et moins chères" pour les fabricants d'appareils. Les notifications évoluent, avec des paramètres ouvrant la voie à davantage de personnalisation. L'utilisateur pourra par exemple choisir quel type de notification il souhaite recevoir en provenance de chaque application (like, nouveaux messages...). Des notifications pourront aussi être repoussées pour apparaître plus tard. L'icône des app accueille par ailleurs des "badges", également appelés "points" ("dots" en anglais), mettant en valeur les notifications. Appuyer quelques secondes sur l'icône permettra de lire la notification correspondante.

Avec Android Oreo, un nouveau dispositif de notification est introduit. © Capture JDN / Youtube

La possibilité d'activer automatiquement le wi-fi à l'approche d'un réseau "fiable" est introduite.

à l'approche d'un réseau "fiable" est introduite. Les taches réalisées en arrière-plan par les apps sont automatiquement plus limitées, ce qui devrait avoir des effets positifs sur l'autonomie des batteries .

par les apps sont automatiquement plus limitées, ce qui devrait avoir des effets positifs sur l'autonomie des batteries Les apps bénéficient d'icônes plus flexibles , avec des effets visuels. Elles pourront prendre différentes formes selon les terminaux.

, avec des effets visuels. Elles pourront prendre différentes formes selon les terminaux. Un mode Picture in Picture (qui s'inscrit dans la lignée du multi-fenêtrage) doit permettre de continuer à regarder une vidéo dans une fenêtre flottante, tout en utilisant une autre application en plein écran.

(qui s'inscrit dans la lignée du multi-fenêtrage) doit permettre de continuer à regarder une vidéo dans une fenêtre flottante, tout en utilisant une autre application en plein écran. Un nouveau support du "multi-écran" permet aux apps qui prennent en charge le mode multi-fenêtre de basculer d'un écran à un autre.

Android Oreo introduit la possibilité d'ouvrir des vidéos dans des fenêtres flottantes, aux côtés d'une autre application ouverte. © Capture Youtube / JDN

Des améliorations matérielles doivent accélérer sensiblement le démarrage des devices.

doivent accélérer sensiblement le démarrage des devices. De nouvelles manières de naviguer au clavier , par le biais des flèches et touche de tabulation, sont supportées. Il s'agit d'un pas de plus vers la fusion attendue entre Android et Chrome OS.

, par le biais des flèches et touche de tabulation, sont supportées. Il s'agit d'un pas de plus vers la fusion attendue entre Android et Chrome OS. Un framework d'"autofill" est intégré pour faciliter la saisie de formulaires (pour les créations de comptes, les identifications et paiements par carte bancaire...).

est intégré pour faciliter la saisie de formulaires (pour les créations de comptes, les identifications et paiements par carte bancaire...). Une nouvelle fonctionnalité "Vitals" (au sein de Play) est dessinée pour aider les développeurs d'apps à détecter les problèmes susceptibles d'impacter la sécurité ou l'autonomie.

(au sein de Play) est dessinée pour aider les développeurs d'apps à détecter les problèmes susceptibles d'impacter la sécurité ou l'autonomie. Le Webview, qui permet aux apps d'utiliser Chrome, devrait gagner en stabilité – grâce à de nouvelles API (Google SafeBrowsing API par exemple).

Pour les entreprises, Google promet de nouvelles possibilités de gestion de profil et de terminal.

Google a dévoilé la première bêta d'Android O le 17 mai dernier lors de son événement Google I/O. Comme pour la version précédente du système mobile (alias Android 7 Nougat), Android O a été dévoilé en version définitive en août. La version finale d'Android 7 avait commencé à être déployée sur certains modèles dès la fin août 2016, avant même la présentation des nouveaux terminaux qui allaient l'embarquer nativement.

"Android O" correspond bel et bien, comme attendu, à la version "8" du système mobile. Depuis les versions 4.X d'Android, le rythme de sortie des nouvelles versions de l'OS mobile s'était accéléré puis stabilisé, avec une mise à jour majeure de l'OS par an. Android 5 Lollipop est sorti en novembre 2014, Android 6 Marshmallow à l'automne 2015, et Android 7 Nougat dès la fin de l'été 2016. l'arrivée d'Android 8 n'est donc pas une surprise.

Google devrait, comme d'habitude, choisir le nom d'une sucrerie pour Android 8. Et elle devrait donc commencer par la lettre O. Pas facile ! Pas sûr que Google retienne Orange slices (pas assez sucré !) ou Oatmeal cookie (pas assez international). Il est vrai que le terme d'Oreo est tentant... D'ailleurs, le facétieux Hiroshi Lockheimer, Senior Vice President en charge d'Android, s'était déjà amusé à tweeter l'image d'un Oreo, bien conscient que les observateurs allaient tout de suite faire le rapprochement avec le futur nom d'Android.

