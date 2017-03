Windows 10 Creators Update : sortie prévue le 11 avril

C'est une mise à jour centrée sur la 3D. L'objectif de Microsoft : décupler les possibilités de création graphique de son OS. En parallèle, la sécurité est renforcée.

[Mis à jour le 29/03/17 16:25] Microsoft annonce la disponibilité de la prochaine mise à jour de Windows 10 à partir du 11 avril. C'est à cette date que l'éditeur commencera à la pousser sur les terminaux Windows.

Windows 10 Creators : la 3D à l'honneur

C'est officiel : la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 sera centrée sur la 3D, avec dans l'optique de faire de l'utilisateur un acteur de cet univers graphique. En cohérence avec cet objectif, Microsoft a décidé de baptiser son nouvel opus Windows 10 Creators Update (ou Windows 10 Créateurs). Comme les précédentes mises à niveau de Windows 10, cette Creators Update sera gratuite pour l'ensemble des utilisateurs de terminaux sous Windows 10. Son lancement devrait avoir lieu courant avril. La mise à jour sera ensuite poussée sur les terminaux des utilisateurs de manière graduelle.

"La Creators Update va permettre à tous de créer, partager et expérimenter en 3D, mais aussi de se connecter aux autres plus rapidement et faire de tout joueur un broadcaster", résume-t-on chez Microsoft. Pour illustrer son propos, le groupe informatique américain a présenté, en avant-première, plusieurs nouveautés fonctionnelles de la future version. Les voici :

Paint 3D (disponible en bêta). Une nouvelle version de Paint (baptisée Paint 3D) doit permettre de créer et manipuler des contenus graphiques en 3D. Paint 3D est conçu, également, pour transformer une image existante en 3D. L'application est téléchargeable en préversion. Il est possible de la tester pour peu de faire partie du programme bêta (Insider) de Windows 10, et d'avoir installé une version de développement de l'OS (au minimum la Build 14971).

Capture de Paint 3D © Capture Microsoft

Remix 3D (disponible en bêta). Dans le cadre de la Windows 10 Creators Update, Microsoft ouvre un site communautaire (Remix3D.com), sur lequel les créateurs de contenu 3D peuvent partager leurs modèles graphiques. Il est possible d'y rechercher des éléments 3D directement depuis Paint 3D.

Microsoft Edge se met à la 3D. Avec Windows 10 Créateurs, une nouvelle version du navigateur de Microsoft sera introduite. Là encore, la prise en charge de la 3D est au menu. Mais Edge fait aussi l'objet d'une refonte de son interface graphique, avec notamment une possibilité de prévisualiser plusieurs onglets à la fois.

Capture 3D. Microsoft va doter Windows 10 Mobile d'un dispositif pour convertir un objet physique en image 3D. Pour dématérialiser ainsi un objet, il suffira de le filmer avec la caméra de l'appareil en tournant autour de lui. A terme, Microsoft envisage de proposer, également, cette possibilité sur iOS et Android.

Windows MyPeople. Un nouveau mécanisme de partage va faire son entrée dans Windows 10 avec la Creators Update. Il s'agit de Windows MyPeople. Il offre la possibilité d'épingler des contacts dans la barre de tâches, à la manière d'applications, puis de partager des contenus avec eux par glisser-déposer. Les raccourcis en question donnant par ailleurs la possibilité de communiquer par mail ou Skype avec les contacts correspondants (voir l'animation ci-dessous).

Démonstration de Windows MyPeople © Microsoft

Windows Holographic intégré par d'autres fabricants. Avec la Windows 10 Creators Update, Microsoft va permettre à des partenaires constructeurs de commercialiser des terminaux reposant sur Windows Holographic (HP, Lenovo, Asus, Dell et Acer sont évoqués). Le groupe ne sera ainsi plus le seul à proposer (avec HoloLens) un casque de réalité augmentée basé sur Windows 10. Les produits en question seront tarifés à partir de 299 dollars, et ne nécessiteront pas un PC haut de gamme pour fonctionner - comme c'est le cas des Oculus de Facebook. Pour savoir si un PC est compatible avec ce nouvel écosystème matériel, Microsoft a intégré à Windows 10 Créateurs une application (baptisée Windows Holographic First Run). Le recours à Windows Holographic nécessitera au minimum : un processeur Intel Mobile Core i5 Dual-Core, 8 Gb de Ram, une carte graphique Intel HD Graphics 620 (GT2) prenant en charge les API DX12, et 100 Gb de stockage HDD ou SSD - le second étant préférable (dixit The Verge).

D'autres fournisseurs vont pouvoir commercialiser des casques de réalité augmentée reposant sur Windows 10 Holographic. © Microsoft

Support de la 3D dans Office. La Windows 10 Creators Update doit aussi permettre d'introduire la prise en charge de modèles 3D dans Word, Excel et PowerPoint. "Par exemple dans PowerPoint, vous aurez la possibilité de créer des animations cinématiques en trois dimensions", pointe Microsoft.

PowerPoint permettra de créer des animations 3D. © Capture Microsoft

Meilleure intégration d'Ink à Office. L'intégration aux applications Office de Ink, la technologie de Windows 10 centrée sur la prise de note tactile par stylet, va être améliorée (via Ink Editor et Ink Replay). L'objectif étant de permettre, par ce biais, l'annotation de documents Office.

Xbox. Microsoft prévoit d'optimiser les capacités interactives de sa console de jeux - notamment autour de la gestion de jeux en réseau et multi-joueurs.

Et des évolutions dans d'autres domaines

Menu Démarrer. Au sein du menu Démarrer par exemple, il sera possible de regrouper des applications au sein de dossier. La mise à jour Createurs de Windows 10 introduit des nouveautés dans le bouton Démarrer, notamment la possibilité de regrouper plusieurs applications au sein d'un dossier (voir la tuile bleue en haut dans la capture ci-dessous). © Capture JDN

Cortana va faire parler les objets connectés. La mise à jour Créateurs de Windows 10 va donner la possibilité aux fabricants d'objets connectés d'intégrer l'assistant vocal Cortana. Pour l'occasion, Cortana va être associé à l'édition Windows 10 IoT, celle ciblant l'Internet des objets. Dans un premier temps, seul l'anglais sera supporté. Les objets intégrant cette possibilité devront être équipés d'un écran. Pour Microsoft, l'objectif est de permettre à des constructeurs informatiques de commercialiser des terminaux similaires aux assistants vocaux d'Amazon (Echo) et de Google (Home). L'éditeur a d'ailleurs révélé l'identité d'un premier partenaire constructeur sur ce terrain : Harman Kardon. Ce dernier est en train de concevoir une première enceinte intégrant Cortana. Elle doit être commercialisée en 2017. La mise à jour Creators de Windows 10 IoT devrait être lancée quelques mois après celle dédiée aux PC et tablettes.

Un trackpad virtuel (disponible en bêta). Accessible depuis le centre d'action de l'OS, il permet de transformer une tablette Windows 10 en pavé tactile pour contrôler un écran déporté. Pour y accéder plus facilement, il est possible de faire apparaître une icône supplémentaire à droite de la barre de tâches (voir la capture ci-dessous).

Le trackpad virtuel qui fait son apparition dans la mise à jour "Créateurs" de Windows 10 est accessible par le biais d'une icône qui pourra être affichée dans la barre de tâches. © Capture JDN

Une console de paramétrage enrichie. La console de paramétrage est dotée d'une fonction pour limiter l'émission de lumière bleue. Mais également d'un nouveau volet "Apps" (pour configurer les applications installées) qui est doté d'une option multi-terminaux. Un mode qui permettra d'étendre le mode continuum de Windows aux applications compatibles. Ce mode donne la possibilité de poursuivre une tâche commencée sur un terminal sur un autre appareil au sein des apps compatibles (lire le post). Enfin, les versions Professional, Education et Enterprise de l'OS permettent désormais de désactiver les mises à jour pendant une période maximum de 35 jours.

Le support des ebooks. Edge est adapté pour gérer la consultation d'ebooks. Le navigateur web prend notamment en charge les ebooks au format EPUB. Il est aussi équipé d'une nouvelle section permettant d'accéder à l'historique de lecture et de téléchargement d'ebooks.

Vers une nouvelle interface tactile ? D'après certaines sources, Microsoft cherche à moderniser l'interface tactile (dite moderne) de Windows 10, en vue de la rendre plus animée et dynamique (lire l'article : Windows 10 : vers un OS "3-en-1" et une interface "transportable"). Selon nos confrères de Numerama, l'éditeur pourrait introduire les première applications Windows basées sur cette nouvelle interface dès la mise à jour Creators.

Mais aussi des évolutions en matière de sécurité, ciblant les pros. Microsoft n'a pas oublié les professionnels et les entreprises. Pour ce public exigeant, notamment en termes de niveau de sécurité, la Creators Update doit notamment venir renforcer les capacités de Windows Defender ATP en matière de détection d'attaque informatique avancée (lire l'article Windows 10 Creators : les nouveautés pour l'entreprise révélées).

Aux côtés de ces évolutions fonctionnelles, Windows 10 Creators apporte de nombreuses autres évolutions plus mineures. Au programme : un centre d'actions revu (avec la possibilité d'y régler plus finement les niveaux sonore et d'éclairage de l'écran), l'ajout d'un piqueur de couleur pour personnaliser le bureau Windows, ou encore la possibilité d'acquérir et installer des thèmes Windows depuis le Windows Store. Une nouvelle application de création musicale est aussi évoquée, ainsi qu'une app universelle pour l'antivirus Windows Defender. Pour les développeur, PowerShell devient l'interface en ligne de commande par défaut de l'OS. En termes de sécurité, l'outil de sécurité Windows Defender est doté d'un dispositif de rafraîchissement. En cas de ralentissement ou de crashs répétés, il permet de réinstaller l'OS en conservant fichiers et configuration. Une nouvelle fonctionnalité pourra également verrouiller automatiquement l'appareil quand l'utilisateur s'en éloigne. Enfin, un nouveau mode de mise à jour est introduit sur PC et Xbox. Baptisé Unified Update Platform (UUP), il a pour but de réduire le poids du téléchargement des mises à jour d'environ 35% (il limite pour cela le transfert aux seuls éléments ayant été modifiés comparé à l'update précédent).

Apple dans le viseur

En parallèle de Windows 10 Creators Update, Microsoft a dévoilé Surface Studio : une station de travail tout-en-un taillée pour les professionnels du graphisme. Le groupe de Satya Nadella a aussi présenté le Surface Dial : une sorte de Magic TrackPad permettant d'interagir avec l'écran (faire défiler un document, faire un zoom, choisir une couleur...). Optimisé pour Surface Studio, ce contrôleur tactile rotatif qui se pose sur un écran pour mieux interagir avec lui n'est pas propre à la mise à jour Créateurs. Il peut en effet être pris en charge par un terminal équipé de la version précédente de Windows 10 (Anniversaire). Avec cette initiative, l'objectif de Microsoft est également de pousser ses partenaires OEM à commercialiser des équivalents au "Surface Dial". Ces nouveaux produits devraient être commercialisés courant 2017.

Au final, il est assez clair qu'avec l'ensemble de ce nouvel arsenal, Microsoft a Apple dans le viseur. Redmond entend proposer une alternative à l'environnement iMac qui demeure un outil de référence dans le secteur de la création graphique.