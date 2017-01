EliteBook x360 : HP lève le voile sur un convertible ultra-fin pour les pros

Présenté lors du CES 2017, l'EliteBook x360 mesure 15 millimètres d'épaisseur. La puissance n'en demeure pas mois au rendez-vous avec un processeur Core i7 vPro et 16 Gb de Ram.

A l'occasion du CES (Consumer Electronic Show) 2017 qui se tient cette semaine à Las Vegas, HP a levé le voile sur un tout nouveau terminal convertible à destination des professionnels : l'EliteBook x360. Optimisé pour Windows 10, il se présente sous la forme d'un PC portable en aluminium léger doté d'un écran de 13,3 pouces (K4 en option) pivotable à 360°. Le terminal se transforme ainsi en tablette. Avec ses 15 millimètres d'épaisseur, l'EliteBook x360 figure parmi les "2-en-1" les plus fins du marché

Un terminal ultra-fin qui n'en demeure pas moins puissant

Sous le capot, la puissance n'en demeure pas moins au rendez-vous. HP n'a fait aucun compromis sur ce terrain. L'EliteBook x360 est doté d'un processeur Intel Core de dernière génération (i5 ou i7). Quant à sa mémoire vive, elle se hisse jusqu'à 16 Gb (DDR4). Un port USB Type-C Thunderbolt 3 permettra de connecter l'appareil sur un dock de dernière génération, et ainsi le transformer en station de travail. Côté gestion de l'énergie, l'EliteBook x360 disposerait d'une autonomie de plus de 15 heures. Seules 30 minutes seraient nécessaires pour recharger 50% de la batterie.

HP prévoit de commercialiser l'EliteBook x360 en Europe dès ce mois de janvier 2017. © HP

Prix d'entrée : 1 099 euros

HP insiste notamment sur les possibilités offertes par l'EliteBook x360 en matière de sécurité. Dans ce domaine, le constructeur préintègre au terminal une série d'outils maison pour piloter notamment le contrôle d'accès et l'intégrité des données (HP Device Access Manager, HP Secure Erase, HP Multi-Factor Authenticate, HP Sure View...). L'hybride prend par ailleurs en charge l'authentification biométrique, à la fois faciale et par emprunte digitale, via le service Windows Hello. Enfin, l'EliteBook x360 est compatible avec l'application mobile HP WorkWise. Conçu pour iOS et Android, elle permettra de gérer le terminal à distance (son verrouillage ou déverrouillage, son monitoring...), depuis un smartphone.

HP prévoit de commercialiser l'EliteBook x360 en Europe dès ce mois de janvier 2017 pour un prix d'entrée de 1 099 euros.

