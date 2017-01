Le Français MailClark étend son bot pour Slack à la gestion des tweets

Figurant parmi les bots pour Slack les plus populaires, MailClark s'est fait connaître en donnant la possibilité de gérer les e-mails depuis l'outil de team messaging. Il prend désormais en charge les tweets.

MailClark est bien connu des utilisateurs de Slack. Ce bot d'origine française se hisse en septième position des agents conversationnels les plus téléchargés sur la place de marché de l'outil de team messaging. Il faut dire que MailClark.ai propose une fonctionnalité assez pratique : la possibilité de consulter et répondre aux e-mails sans quitter Slack. Et ce n'est pas tout. En s'adossant aux possibilités de collaboration temps réel de Slack, le bot permet parallèlement de partager et archiver les messages reçus.

MailClark vient d'annoncer l'extension de son bot à la gestion des tweets. De la même manière que pour les e-mails, le bot permet ainsi désormais de tweeter ou de répondre à des tweets. Autant de comptes Twitter que nécessaire pourront être utilisés. Sachant que, tout comme les mails, les tweets reçus pourront être ensuite partagés au sein de channels de Slack.

Le support client mis en avant comme scénario d'usage

"Le fait de pouvoir combiner ainsi la gestion de deux canaux dans Slack, messagerie et Twitter, ouvre des perspectives intéressantes, notamment pour la gestion du support client. Typiquement, notre bot permettra de répondre directement dans Slack à une question posée dans un tweet, puis de poursuivre les échanges par mail sans rupture dans le flux, si le sujet demande à être développé", souligne Antoine Lefeuvre, cofondateur et responsable de produit chez MailClark.

Pour la suite, MailClark planche sur l'adaptation de son bot pour Microsoft Teams, l'alternative à Slack actuellement en préparation chez Microsoft. Et cette déclinaison de MailClark pour Teams intégrera, également, la gestion des tweets.