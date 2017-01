Slack déploie une fonction très attendue : le fil de commentaires

Fonction phare des réseaux sociaux d'entreprise, les Threads permettent de publier une série de commentaires associés à un message. Une fonctionnalité qui jusqu'ici faisait défaut dans Slack.

Jusqu'ici, Slack ne permettait pas de commenter un message posté dans son flux de conversation. Un manque qui lui a été souvent reproché. Cette fonctionnalité est en effet un grand classique des réseaux sociaux d'entreprise. Elle est proposée par tous les ténors du secteur : Jive, Yammer, Chatter, sans oublier Facebook at Work... Elle est d'ailleurs, aussi, au programme de Microsoft Teams, l'alternative à Slack qui sera bientôt commercialisée avec Office 365.

Slack intègre désormais cette possibilité (lire le post officiel de cette annonce).

Le JDN a pu tester la nouvelle fonctionnalité. Plutôt pratique, elle permet d'associer un flux de commentaires à un message posté dans un channel. Il apparaîtra en colonne de droite (celle correspondant au moteur de recherche de Slack), l'idée étant d'éviter de polluer le channel (voir ci-dessous). Tous les membres du channel pourront y contribuer. En cas de besoin, il est possible de rendre le commentaire visible dans le channel.

Lors de la publication d'un commentaire, les abonnés du channel auquel il est associé seront alertés via un code couleur jaune (qui apparaîtra dans le menu principal). Pour faciliter la participation à plusieurs fils de commentaires en parallèle, une nouvelle vue fait son apparition (baptisée @All Threads) regroupant tous les Threads en cours dans lesquels l'utilisateur est impliqué. Enfin, les threads sont aussi disponibles via les applications Slack pour mobile.