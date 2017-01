Observatoire e-transformation & intranet : top départ pour l'édition 2017

Le cabinet Arctus donne le coup d'envoi de son enquête annuelle. Une synthèse des résultats sera à découvrir en avant-première dans le JDN.

Le cabinet de conseil français Arctus donne le coup d'envoi de la consultation préfigurant son "Observatoire e-transformation & intranet 2017". Le questionnaire de cette nouvelle édition est disponible à cette adresse (il sera clôturé fin mars). "Cette étude prospective offre l'opportunité pour chaque répondant d'évaluer l'état de la transformation digitale interne de son organisation et de découvrir des pistes d'évolution", souligne Arctus.

Cette année, les principales questions posées portent sur la collaboration, le réseau social d'entreprise, l'information et la communication, ainsi que l'accompagnement du changement et la gouvernance. La seconde partie du questionnaire permettra aux répondants de comparer leurs usages et évaluer le degré de maturité digitale de leur organisation. Dans cette optique, Arctus a conçu un arbre de la maturité digitale prenant en compte trois critères : le niveau des fonctionnalités collaboratives et sociales déployées, le degré d'usage associé et, enfin, l'engagement des collaborateurs dans la transformation digitale.

Les conclusions de l'observatoire de l'e-transformation 2017 d'Arctus seront dévoilées en juin prochain. Une synthèse des résultats sera publiée en avant-première dans le JDN. Cette année, les répondants ont la possibilité (à l'issue du questionnaire) de rejoindre une nouvelle communauté sur LinkedIn créée par Arctus (le Lab' du digital interne), pour poursuivre les échanges autour de leur dispositif web interne.