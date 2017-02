Roomn 2017 : les rencontres de la transformation digitale organisées début mars

L'événement se tiendra du 7 au 9 mars à Monaco. Au programme des conférences proposées : digital workplace, ChatOps, IoT, ou encore data mobile.

Pour sa cinquième édition, Roomn se tiendra du 7 au 9 mars au Grimaldi Forum de Monaco. Cet événement centré sur la transformation digitale, dont le JDN est partenaire, a pour ambition d'accueillir 400 décideurs cette année. Il est conçu comme un espace d'échange et de partage autour des stratégies et projets de transformation IT.

A l'occasion de cette nouvelle édition, Roomn propose un programme de conférences recouvrant quelques thématiques clés de la transformation numérique : digital workplace, ChatOps, IoT ou encore data mobile. Les prises de parole seront axées à la fois sur des retours d'expérience et des bonnes pratiques.

Les présentations aborderont également certaines problématiques liées à l'actualité, notamment les impacts du nouveau règlement européen sur les données personnelles. Des enjeux plus sectoriels seront aussi décryptés - par exemple les conséquences du BIM (pour Building Information Modeling) dans le secteur de la construction.

Principale nouveauté de l'événement cette année : la tenue d'un datackathon organisé en lien avec EDF et Suez. Les participants à ce concours de code seront confrontés à deux problèmes de traitement sur des données industrielles fournies par les deux partenaires. Les membres de l'équipe gagnante se verront remettre un billet VIP pour une journée au Grand Prix de formule 1 de Monaco (incluant transport, déjeuner et accès en tribune VIP). Les candidats peuvent d’ores et déjà postuler en ligne.

Information et inscription sur le site de Roomn