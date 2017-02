Windows 10 déployé par 27% des entreprises françaises

L'indicateur est tiré du dernier Baromètre de la transformation numérique JDN / Club Décision DSI / IT Research. Pour l'occasion, plus de 500 décideurs IT français ont été interrogés.

Les entreprises françaises ont déjà bien amorcé leur migration vers Windows 10. C'est ce que tend à prouver les résultats du dernier Baromètre de la transformation numérique JDN / Club Décision DSI / IT Research, 27% des entreprises interrogées dans le cadre de notre enquête affirment avoir déjà basculé vers la dernière version de l'OS de Microsoft. Quant aux répondants n'ayant pas encore lancé de migration, ils sont 47% à envisager vouloir s'engager dans cette voie d'ici deux ans. La moitié de cette population planifie même le projet dès cette année.

Reste environ un quart d'indécis. Une part de décideurs IT qui devra ne pas trop tarder à se décider. Les versions précédentes de Windows arrivent en effet en fin de vie. En novembre dernier, Microsoft a officiellement mis un terme à la vente de PC avec Windows 7 ou Windows 8.1 pré-installé. Depuis cette date, il est devenu par conséquent plus difficile de se procurer ce type de matériel auprès des constructeurs d'ordinateurs (Dell, HP ou encore Lenovo...). Pour la suite, le groupe américain prévoit l'arrêt du support étendu de Windows 7 en janvier 2020. Une échéance que les DSI devront également avoir en tête pour éviter de se retrouver la corde au cou.

Indicateur tiré du dernier Baromètre de la transformation numérique JDN / Club Décision DSI / IT Research. © JDN

Méthodologie : la dernière édition du Baromètre de la transformation numérique JDN / Club Décision DSI / IT Research a été réalisée sur la base d'une enquête effectuée auprès de 523 membres du Club Décision DSI entre le 2 et le 17 février 2017. Le questionnaire a été distribué au sein du Club Décision DSI, au cours des rencontres du club mais également par le biais de son réseau social (Help DSI). Fondé en 2007, le Club Décision DSI compte 1200 membres. Leur profil ? Il s'agit de DSI, mais aussi de DOSI, directeurs informatiques... Ils travaillent pour des organisations, basées en France, d'au moins 300 salariés et pouvant atteindre des effectifs de plus de 5000 personnes.