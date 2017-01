Atos, Capgemini, Sopra Steria, GFI, Neurones... Les recrutements prévus cette année par les grandes SSII françaises sont en progression. Quels sont les profils les plus recherchés ? Tour d'horizon.

Combien de personnes comptent recruter les grandes SSII en France cette année ? Le JDN a demandé aux plus grandes sociétés spécialisées dans le service informatique dans l'Hexagone le nombre de recrutements, en CDI et en France, qu'elles prévoient pour 2017. Un chiffre à mettre en comparaison avec celui annoncé l'année dernière, et le nombre de recrutements effectivement réalisés en 2016.

Le nombre de recrutements prévus par les ESN progresse

Pour 7 des 12 répondants, le nombre de recrutements annoncés pour 2017 est supérieur au nombre de personnes recrutées en 2016. C'est le cas chez Alten, Capgemini, CGI, Devoteam, Econocom, OBS, et Open. La tendance devrait être à la stabilisation chez 4 autres acteurs : Altran, Atos, Neurones, et Sopra Steria.

Une seule entreprise annonce un chiffre à la baisse : GFI. Mais l'année dernière, tout comme celle d'avant d'ailleurs, cette entreprise avait finalement recruté plus de personnes qu'annoncé au JDN.

Attention toutefois à ne pas mal interpréter ces chiffres, car il ne s'agit que de prévisions pour cette année. Par ailleurs, compte tenu du turn over parfois élevé chez certaines SSII, un nombre très important de recrutements n'implique pas forcément un accroissement de l'effectif.

Recrutements des SSII en France SSII (ou ESN) Annoncés pour 2016 Réalisés en 2016 Annoncés pour 2017 Alten 3000 2800 3000 Altran Plus de 2000 2800 2800 Atos (avec Bull) 1300 1 250 1 250 Capgemini (avec Sogeti) 2800 3400 3700 CGI Plus de 1400 Plus de 1700 Plus de 1800 Devoteam 600 680 750 Econocom 1200 1100 1275 GFI Entre 1400 et 1500 1516 1400 Neurones 1600 1 700 1 700 OBS 450 600 De 650 à 750 Open 750 800 900 Sopra Steria 2500 (CDI et alternants) 2350 2350