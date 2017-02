Sommaire Efrei

Epita

Epitech

Esiea

Insa

Miage

Supinfo

Le JDN a demandé aux 12 plus grandes SSII françaises, qui ont recruté pas moins de 20 000 personnes l'année dernière, quelles étaient les formations (écoles ou universités) les plus représentées parmi leurs recrutements de juniors réalisés l'année dernière.

Voici les formations que ces ESN ont citées, classées par ordre alphabétique.

L'Efrei, une école à dimension humaine

L'Efrei délivre un diplôme d'ingénieur habilité par la CTI après un cycle d'ingénieur qui peut être réalisé à l'issue d'une prépa intégrée. L'Efrei se présente comme "une école à dimension humaine" bénéficiant d'un campus arboré, aux portes de Paris.

L'établissement met aussi en avant "une pédagogie par projets" qui doit permettre de se former dans plusieurs domaines de l'informatique. Différentes majeures sont proposées, dont plusieurs entièrement dispensées en anglais : Sécurité des SI, Imagerie et réalité virtuelle, et, en anglais, Business Intelligence, Information System and Cloud Engineering, Software engineering, ou IT for Finance. Une majeure Big Data sera ouverte en 2018, et une autre en "Bio-Informatique" l'année suivante.

De la bio-informatique parmi les nouveautés

Une nouvelle prépa intégrée "Biologie et Numérique" a été mise en place, permettant d'évoluer vers la nouvelle spécialisation en Bio-Informatique, en partenariat avec le CNAM. De plus, un FabLab a été déployé sur le campus.

La formation en bref Nom de l'établissement Efrei Lieu Villejuif (94) Nombre d'élèves diplômés chaque année en informatique Près de 300 ingénieurs diplômés Proportion admis / candidats De 30 à 60% selon l'année d'entrée Stages en entreprise Au moins 52 semaines sur les 5 ans Dimension internationale La section internationale en prépa intégrée dispense des cours en anglais. 6 des 8 majeures sont 100% anglophones. Une immersion internationale d'un semestre obligatoire en 3e année, avec un second départ possible en cycle master. Frais (par an) 7 590 euros Prochaine journée portes ouvertes 18 mars, puis 20 mai