Les nominations IT du 27 février 2017

Toutes les nominations du secteur du logiciel et des sociétés de services informatiques. Du mouvement cette semaine chez Colt, Microsoft France, SAP, RES Software...

Christophe Cavazza est nommé au poste de directeur général de Colt en France. A ce poste depuis le 1er janvier, il succède à Marie-Claude Chazot. Christophe Cavazza cumule son poste de directeur général avec celui de directeur des ventes régional France, Benelux et Pays nordiques de Colt. Diplômé du MBA Institute, il a débuté sa carrière dans le secteur de la finance (Fininfo, Thomson Financial, InvestNet) avant de rejoindre le secteur télécom chez BT Global Banking & Financial Market, puis chez Colt en 2011.

Microsoft France nomme Christophe Shaw au poste de directeur de la division Developer eXperience. A ce titre, il intègre le comité de direction de la filiale française du groupe Microsoft. Avec 13 années d'expérience au sein de Microsoft France, Christophe Shaw succède à Nicolas Gaume, qui rejoint le groupe Windows & Devices dirigé par Terry Myerson au siège de Microsoft à Redmond, pour prendre en charge les relations avec les éditeurs d'applications et de services stratégiques. De formation Ingénieur, Christophe Shaw est diplômé de l'ENST de Bretagne et de l'Ecole d'Ingénieur Franco Polonaise de Pöznan. Il a débuté sa carrière chez Accenture en 1995 en tant que développeur. En 1998, il fonde Enora Technologies (un éditeur de logiciel à destination des fédérations sportives) puis Altamedia (un éditeur de solutions innovantes d'animation de point de vente) en 2001. Il rejoint Microsoft France en 2004.

Madhur Aggarwal est nommé directeur de SAP Digital Commerce, reportant directement à Jonathan Becher, Chief Digital Officer du groupe SAP. Il sera responsable de la croissance des activités de ventes directes. Précédemment à la tête de la division Digital Business de SAP, Madhur Aggarwal a entièrement modelé son activité autour de l'interaction digitale, avec l'activation de nouveaux business modèles, de nouveaux publics et de nouvelles sources de revenus.

RES Software, spécialiste de la sécurisation des environnements digitaux, nomme Franck Risbec au poste de directeur channel pour l'Europe du Sud, incluant la France, l'Italie et l'Espagne. Avant de rejoindre RES Software, Franck Risbec a occupé différentes fonctions de management des ventes et du réseau de distribution chez Citrix - entre 2007 et 2017. Il a également été responsable région chez Risc Technology de 2000 à 2006. Franck Risbec a débuté sa carrière en 1997 chez Hewlett Packard.

Vade Secure, éditeur français spécialisé dans les solutions de protection des boites mails, recrute Olivier Lemarié au poste de Chief Technology Officer. En 2004, Olivier Lemarié a fondé Bizanga, dont il a été CTO pendant 6 ans. Suite au rachat de la société par Cloudmark, il en est devenu le VP technologie Gateway. Chez Cloudmark, Olivier Lemarié a été entre autres responsable des équipes ingénieurs à San Francisco et en France, responsable du développement de nouveaux produits. Auparavant, Olivier Lemarié a été CTO Europe d'UUnet et a participé à la fondation de plusieurs sociétés dont Internet-Way et Overnetworks. Installé dans la Silicon Valley depuis 10 ans, il sera basé à San Francisco dans le bureau local de Vade Secure.

Spie ICS, filiale de services numériques du groupe Spie, annonce la nomination de Gaëlle Tilloy au poste de responsable juridique. Rattachée à Vincent Magnon, directeur général de Spie ICS, elle sera responsable du service juridique de la filiale. Gaëlle Tilloy est titulaire du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat. Elle a exercé deux années en qualité d'avocat avant de rejoindre SPIE Île-de-France Nord-Ouest en 2010. Gaëlle Tilloy a ensuite intégré SPIE ICS en tant que juriste en 2011.