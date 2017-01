Annuaire ouvert à tous les SEO : dernier jour pour s'inscrire

Les professionnels du référencement, qu'ils soient indépendants, en agence ou in house, doivent s'inscrire à l'annuaire gratuit du JDN aujourd'hui s'ils veulent y apparaître rapidement…

D'abord limité aux professionnels indépendants, l'annuaire des SEO du JDN s'élargit à tous les référenceurs. Ces derniers ont encore quelques heures pour s'inscrire s'ils veulent y apparaître rapidement. La validation puis la mise en ligne de leur fiche se fait en effet en mode "batch", et non au fil de l'eau, l'annuaire sera donc enrichi d'un coup, dans les prochaines semaines. Après, il sera toujours possible de s'inscrire, à tout moment, évidemment, mais il faudra attendre plus longtemps avant de voir sa fiche en ligne.

Pour mémoire, cet annuaire est un service totalement gratuit. Il permet aux professionnels du référencement d'avoir une page dans le Journal du Net présentant leurs expériences et leurs compétences. Des liens peuvent pointer vers les sites dont ils ont travaillé le référencement. Une manière de savoir "qui est qui" dans cette communauté. L'annuaire a aussi été pensé pour que des responsables de sites web puissent trouver le référenceur qu'ils cherchent, dans leur département, avec les compétences périphériques éventuellement attendues (SEA, Web Analytics…).

Pour la prochaine mise en ligne, les inscriptions seront closes ce jeudi soir, le 12 janvier, à minuit. Les SEO intéressés devront passer 2 minutes à remplir le questionnaire. Ils devront avoir un compte Google, et avoir aussi sous la main le numéro SIRET de leur employeur. Certains recalés de la première version de l'annuaire, réservée aux SEO indépendants, peuvent donc à nouveau tenter leur chance.