e-commerce : le format AMP désormais natif chez WiziShop

Les boutiques en ligne basées sur la solution française WiziShop peuvent désormais bénéficier de pages déclinées au format AMP nativement et sans surcoût. Elles commencent à apparaître dans Google.

Le format AMP continue de conquérir des sites web, et ce sont désormais une quantité non négligeable d'e-commerçants qui vont pouvoir l'essayer. La solution d'e-commerce WiziShop, qui revendique 5000 utilisateurs francophones (essentiellement des petits commerces en ligne), offre désormais à ses clients une déclinaison AMP de leurs pages. Le déploiement a commencé le 18 janvier, et des pages AMP des boutiques WiziShop commencent à fleurir dans les résultats remontés par Google.

Une boutique WiziShop dont la version AMP de la home remonte dans Google. © capture

Une autre home AMP d'un boutique WiziShop qui remonte dans Google au format AMP © capture

L'originalité de WiziShop est de proposer nativement ce format à toutes ses boutiques actuellement, ou prochainement en ligne. Les clients pourront toutefois le désactiver s'ils le souhaitent dans leur espace d'administration.

Fidèle à son positionnement, la solution a restreint au maximum les manipulations techniques requises. "Nous nous occupons de toute la partie technique pour que le commerçant configure sa boutique en quelques clics seulement et se concentre sur son cœur de métier : le commerce. Pour l'Analytics, ils doivent uniquement rentrer leur code Google Analytics, par exemple", détaille-t-on, chez WiziShop. Home et pages produits, mais aussi pages catégories sont ainsi déclinées en version AMP, et la gestion des URL canoniques est gérée par l'outil. Certaines pages et fonctionnalités manquent encore à l'appel, comme celles du tunnel de conversion et celles de la navigation à facettes, mais c'est inhérent aux lacunes actuelles du format, qui continue d'évoluer à bon rythme sous la houlette de Google.