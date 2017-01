Android Instant App : les apps non téléchargées arrivent dans les résultats de Google

Un test va permettre à quelques apps de remonter dans les résultats sans que le mobinaute les aient installées.

Comment faire apparaître le contenu des apps dans les résultats remontés sur les smartphones ? Après le succès mitigé de l'App Indexing, Google tente de répondre une nouvelle fois à la question avec les Instant Apps. Présentée lors de Google I/O 2016, il y a 8 mois, cette fonctionnalité permet de faire remonter le contenu d'une app non téléchargée sur le terminal – c'est Google qui le servira, et non l'app installée. Cela doit fonctionner sur les résultats de recherche, mais aussi sur les liens partagés, sur les réseaux sociaux ou les SMS (voir ci-dessous).

De quoi régler des problèmes liés à l'App Indexing : plus besoin de télécharger l'app, et Google compte sans doute simplifier et fluidifier le processus en s'occupant de servir lui-même le contenu, depuis ses serveurs. Evidemment, cela requiert encore quelques développements particuliers : le contenu de l'app doit par exemple supporter une navigation basée sur les URL.

Aujourd'hui, le moteur annonce un timide déploiement de ces Instant Apps. Quelques-unes seront disponibles sur Android "pour un test limité", écrit Mountain View. Uniquement les Etats-Unis sont concernés aujourd'hui. Seules quatre apps sont citées : celles de BuzzFeed, de Wish, de Periscope, et de Viki. Les apps partenaires citées lors du dernier Google I/O (B&H Photo Video, Medium, Hotel Tonight, Zumper, et Disney) sont donc absentes. Force est de remarquer, aussi, que le SDK n'est pas encore disponible (il le sera "dans les prochains mois") et que Google n'est pas très disert sur la fonctionnalité. Google avance donc avec une circonspection qui tempère un peu l'enthousiasme qu'aurait pu soulever le déploiement d'une telle fonctionnalité.

Exemples d'Instant App : Buzzfeed

© Buzzfeed/Google

Periscope

© Periscope/Google

