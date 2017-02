SEO Camp invite les pros du référencement à répondre à son enquête annuelle

Google intègre les Progressive Web Apps plus profondément dans Android

L'association bien connue chez les SEO appelle tous ceux qui utilisent le référencement au quotidien à participer à une étude. Quelques minutes suffisent, et les résultats seront très intéressants.

Qui sont les professionnels du référencement, et ceux qui utilisent le SEO au quotidien ? Quelles formations ont-ils suivi, quel salaire ont-ils ou quels outils préfèrent-ils utiliser ? Telles sont les questions auxquelles l'enquête lancée par SEO Camp va tâcher de répondre. L'association, bien connue chez les professionnels du SEO, réalise chaque année cette intéressante étude, à laquelle le JDN s'associe. Elle prend la forme d'un questionnaire en ligne à remplir. Quelques minutes suffisent pour y répondre. Les données seront traitées confidentiellement et anonymement, promet la structure.

Les personnes utilisant le SEO au quotidien sont invités à y répondre, "que cela soit pour de la rédaction web, des formations, du management, de la R&D, pour ses propres sites ou ceux de clients", précise l'association. Professionnels en poste, mais aussi demandeurs d'emploi et étudiants peuvent également remplir le questionnaire. Les résultats de l'étude seront diffusés dans quelques semaines sur le JDN. Evidemment, plus les spécialistes du SEO seront nombreux à répondre, plus l'étude sera intéressante... N'hésitez donc pas !