Des mouvements inhabituels ressentis dans les pages de résultats de Google

Des outils et des professionnels ont observé des changements dans les résultats remontés par Google en France.

Plusieurs indices laissent penser que Google a opéré un changement notable dans sa manière de classer les résultats. Une secousse dans ces résultats a d'abord été ressentie au début du mois de février outre-Atlantique, où les mouvements ont été observés et discutés dans des forums de SEO, puis dans la presse spécialisée. Ce sont surtout des SEO "black hat", non respectueux des consignes de Google notamment parce qu'ils génèrent de nombreux liens artificiels, qui semblent avoir été touchés. A en entendre certains, ce sont leurs réseaux de blogs privés (les "PBN" pour private blog networks) qui ne fonctionnent plus aussi bien.

Aujourd'hui, des SEO français se demandent si une mise à jour similaire n'a pas été déployée sur Google.fr. Au moins deux outils suivant les évolutions dans les pages de résultats françaises relèvent en tout cas des mouvements inhabituels, mais plutôt vers le 7 février dans l'Hexagone. C'est le cas de SERP.watch et de Météorank.

Les deux dernières colonnes rouges à droite montrent des mouvements d'ampleur inhabituelle les 7 et 8 février dans les résultats de Google.fr. © serp.watch

Le 7 février, Meteorank a aussi enregistré des mouvements plus forts que d'habitude sur Google.fr © meteorank

S'agit-il de la même mise à jour observée il y a quelques jours aux Etats-Unis ? Vise-t-elle des PBN ? Difficile de répondre avec certitude. En tout cas, certains de ces réseaux de blogs privés perdent des positions, mais d'autres se portent toujours bien. Certains professionnels du SEO pensent que cette mise à jour ne se limite pas aux PBN, mais a pu changer la manière dont Google juge les liens entrants – un nouveau brevet de Google va d'ailleurs dans ce sens.

Mountain View n'a ni confirmé ni commenté cette mise à jour.