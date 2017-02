Dataviz : le Data Studio de Google peut désormais être connecté à la Search Console

Les données provenant de l'outil de Google bien connu des SEO vont pouvoir s'afficher au sein de rapports et de graphiques personnalisables, et être plus facilement comparées avec d'autres indicateurs

Google vient d'annoncer un nouveau connecteur intéressant, puisqu'il va relier la Search Console au Data Studio, la brique "dataviz" de la suite Google Analytics 360. Concrètement, cela va permettre de faire apparaître sous forme de graphiques personnalisables les données provenant de la Search Console. De quoi bâtir, présenter et partager des rapports visuels (voire l'exemple ci-dessous) affichant les impressions ou les clics obtenus dans les résultats de Google par une page, un groupe de pages, ou tout un site.

Exemple de ce qu'il est possible de faire sur Data Studio avec le nouveau connecteur . © Google

Tous les indicateurs disponibles dans la Search Console semblent être accessibles via ce nouveau connecteur – avec les mêmes limites que celles observées dans la Search Console, notamment en matière de période de disponibilité des données.

Ce nouveau connecteur va aussi permettre d'afficher les indicateurs de la Search Console aux côtés de données issus d'autres sources, comme Google Analytics, ou Adwords. Dans la liste des connecteurs du Data Studio figurent également Google Sheets, MySQL ou même BigQuery, ouvrant considérablement le potentiel des "dataviz" réalisables via cet outil.

Les connecteurs disponibles sur Data Studio © capture

Data Studio, comme la Search Console, est gratuit. Le nombre de rapports réalisables avec la version gratuite du Data Studio vient d'ailleurs d'être débridé : il est désormais illimité.