En marche vers une révolution numérique !

35 entrepreneurs et acteurs du numérique en France lancent un appel en faveur du Candidat d’En Marche!

Le numérique est une révolution en marche. Au même titre que l’électricité hier, ou l’intelligence artificielle demain, il est un fleuve d’innovation qui irrigue les différents pans de notre économie et créera les emplois de demain. La France est un des pays les plus productifs du monde, nous pouvons accentuer cet avantage avec le programme d’Emmanuel Macron, le mieux placé pour naviguer dans le sens du courant sur ce fleuve qui dépasse nos frontières.

Libérer l’Europe du numérique

Après l’accès, l’éducation et la culture, il est indispensable de penser la « croissance » du numérique.La bonne échelle pour cela, c’est l’Europe. Nous devons créer un marché unique du numérique en Europe, qui permettra à nos entreprises innovantes de disposer des mêmes règles partout dans l’UE, si nous ne voulons pas nous être une colonie numérique des Alibaba et autres Amazon.A l’instar du programme Erasmus, un marché numérique européen efficace pourrait participer à la recomposition du « sentiment » européen. Nos jeunes entrepreneurs doivent penser « European first ».Ce développement passe par la création d’une “ BPI Europe”, un fonds de financement en capital-risque pour accompagner la croissance du numérique, doté de 5 milliards au minimum. Ce fonds permettra d’accompagner la dynamique actuelle de notre écosystème numérique. Gageons que son siège puisse être à Paris !Une autre proposition novatrice d’En Marche est le droit à l’expérimentation. Certaines lois, décidées il y a longtemps, sont aujourd’hui caduques. Afin de libérer les énergies créatives, il sera possible de déroger temporairement aux dispositions en vigueur afin de tester de nouvelles solutions. Ceci dans le respect des impératifs de sécurité, de protection du consommateur et de loyauté de la concurrence.Nous nous devons également de penser le futur. A cette fin, il faudra étudier et approfondir la stratégie nationale commencée pendant le dernier mandat sur l’Intelligence Artificielle, en portant ce chantier au niveau européen.Via l’impôt sur les entreprises. Il faut se battre au niveau européen contre le dumping fiscal de certains Etats.

Via l’impôt sur les particuliers. Pour l’économie du partage qui se développe rapidement, instaurer une fiscalité simple et claire, sans étrangler le développement de cette économie nouvelle, et s’appuyant sur la transmission automatique des données au fisc, prévue pour 2019.

Protéger. Avec la profusion de données collectées par les géants du web, la confidentialité des données est un sujet essentiel pour protéger les consommateurs. Il faut renégocier avec les Etats-Unis le « Privacy Shield », le cadre de protection des données, afin de garantir réellement la préservation des données personnelles de tous les Européens.

Avec Emmanuel Macron, l’Union numérique fait la force !

Les opinions citées ici sont uniquement personnelles et ne reflètent pas un engagement de leurs entreprises.

Cosignataires: Paulin Dementhon (Drivy), Rand Hindi (Snips), Thibaud Elzière (Efounders), Cecilia Gouby (Microsoft), Cyrielle Callot (Blablacar), Adrien Chaltiel (Indiana Capital), Florent Sciberras (Airbnb), Pénélope Liot (Noël de la French Tech), Augustin Marty (Deepomatic), Dominique Sciamma (Strate), Frédérique Pain (Strate), Anissia Tcherniaeff (Djump), Tanguy Goretti (Djump), Rémi Chauvet (Wavestone), Benjamin Suchar (Yoopies), Morgane L’hostis (Popmyday), Ralph Mansour (Le Closet), Matthieu Rouif (Stupeflix), Louis Lecat (Asana), Hannah Oiknine (Babbler), Xavier Waquet (Pops), Nicolas Dabbaghian (Spear), Florent Robert (HiBruno), Arbia Smiti (Carnet de Mode), Alexis Houssou (Hardware Club), Barbara Belvisi (Hardware Club), Clément Delangue (Hugging Faces), Julien Creuzé (Capital-investisseur), Arnaud Jardin (FOV), Ulrich Rozier (Humanoid), Gauthier Nadaud (Smiirl), Sharon Sofer (Startup for Kids), Arnaud Chaigneau (Intuiti), Yassine Hamou Tahra (Cartelis).