Les start-up françaises ont levé 147 millions d'euros en juin 2017

Jamal El Hassani JDN Mis à jour le 12/09/17 14:08

Grâce à la levée de Shadow, le secteur du cloud s'accapare 34% des investissements réalisés lors des 32 tours de tables du mois dernier.

Les jeunes pousses françaises ont généré 147 millions d'euros d'investissements lors de 32 tours de table en juin 2017. Un montant en baisse par rapport au mois dernier (181 millions d'euros).

Le cloud dépasse largement les autres secteurs en termes de fonds levés : 51 millions d'euros pour le stockage en ligne, soit 34% des investissements du mois. L'E-santé arrive en deuxième position, mais loin derrière avec 15,6 millions d'euros récoltés, suivie par le retail (11,3 millions).

Secteurs ayant recueilli le plus de fonds en juin 2017 Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations Cloud 51,00 34,6 1 E-santé 15,60 10,6 3 Retail 11,30 7,7 4 Fintech 10,00 6,8 3 Mobilités 2,10 1,4 2 Adtech / Martech / Publishers 2,00 1,4 1 e-RH 0,60 0,4 1 Autres 54,95 37,2 17 Total 147,55 32

Il faut dire que le cloud est porté par une seule grosse opération, la plus importante ce mois-ci. La start-up Shadow, qui propose un puissant PC pour gamers dématérialisé et sur abonnement, a levé 51 millions d'euros auprès de business angels. La deuxième plus grosse opération revient à un spécialiste du hardware : Kalray, qui produit des microprocesseurs à faible consommation de ressources, a enregistré un investissement de 24 millions d'euros du groupe Safran et du fonds Pengpai. En troisième position, Rythm et son casque d'aide au sommeil Dreem ont levé 10 millions d'euros.

Les levées de fonds des start-up françaises en juin 2017 Société Montant levé (en millions d'euros) Investisseurs Secteur Blade 51 business angels Cloud Karlay 24 Groupe Safran, Pengpai Autres Rythm 10 Laurent Alexandre, Xavier Niel, Mai Avenir E-santé Shapr 8,5 investisseurs privés Autres MisterB&B 7,5 Project A, Ventech Autres Stratumn 7 Open CNP, Otium Venture, Nasdaq, Digital Currency Group fintech Videdressing 5,4 DN Capital, Piton Capital, Earlybird, Generis Capital Retail Side 5 investisseurs privés E-santé Simplifield 4 Runa Capital, CapHorn, 50 Partners Capital Retail CybelAngel 3 Serena Capital Autres Cosmo Tech 3 Sofimac Partners, BNP Paribas Développement. Autres FundShop 2,2 AEC FinTech Fintech Difenso 2 Nestadio Capital, Business Angels Happydemics 2 Starquest, Finance Innovation Technologie, business angels Adtech / Martech / Publishers A-Volute 2 NC Autres newHeat 1,8 Noria, Ponticelli Frères, Etchart, investisseurs privés historiques Autres Autovisual 1,5 Groupe Argus Retail Parkopoly 1,1 bpifrance, business angels Mobilités Mobility work 1 NC Autres Prochaine Escale 1 SIDE Capital, business angles Autres Youmiam 1 M6, Maslow Capital Partners Autres Ecov 1 Mobiliz Invest, Société d'Investissement de France Active Mobilités Finamatic 0,8 business angels Fintech Welkeys 0,7 business angels Autres Crème de la Crème 0,6 business angels e-RH Medaviz 0,6 SFLD, business angels, AngelSquare E-santé Cambox Vision 0,5 NC Autres Nénufar 0,4 equity crowdfunding Retail Opuscope 0,35 Investessor – WeLikeStartup Autres TrainMe 0,35 Business angels Autres Kidsplanner 0,15 business angel Autres Ah La Vache 0,1 NC Autres Weproov NC Car Studio, NC Autres

