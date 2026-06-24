Alibaba porte plainte contre le Pentagone pour contester son inscription sur la liste noire américaine

Le géant chinois du commerce en ligne engage une action en justice aux Etats-Unis, contestant sa désignation comme "entreprise militaire chinoise" par le ministère américain de la Défense.

Le groupe chinois Alibaba a déposé mardi une plainte contre le Pentagone devant le tribunal fédéral de San José, en Californie, pour contester son inscription sur la liste noire du ministère américain de la Défense. Cette démarche judiciaire intervient alors que le ministère a actualisé début juin sa liste des sociétés accusées de travailler avec l'armée chinoise, une décision que le géant du e-commerce juge infondée et préjudiciable à ses activités aux Etats-Unis.

Une contestation juridique d'une décision jugée arbitraire

Dans sa plainte, Alibaba affirme ne pas remplir les critères pour figurer sur la liste noire du ministère de la Défense américain. Le groupe conteste ainsi sa désignation comme "entreprise militaire chinoise", expliquant que cette décision est dénuée de fondement factuel ou juridique. La liste noire du ministère de la Défense américain répertorie actuellement 188 entités, filiales comprises, toutes accusées de collaborer avec l'armée chinoise.

"La décision d'inscrire Alibaba sur la liste est arbitraire et capricieuse, et nous intentons une action en justice contre le ministère de la Défense pour exiger que l'entreprise soit retirée de cette liste", a déclaré mercredi un porte-parole du géant chinois du commerce en ligne à l'AFP. Alibaba "n'est pas une entreprise militaire chinoise et ne fait partie d'aucune stratégie de fusion entre le secteur militaire et le secteur civil", a-t-il ajouté.

L’inscription d’Alibaba sur cette liste noire entraîne des conséquences concrètes pour l’entreprise. A compter du 30 juin, le Pentagone ne peut plus conclure de nouveaux contrats avec les entreprises désignées ou leurs filiales contrôlées. Cette mesure restreint également la capacité d’Alibaba à faire appel à des cabinets de lobbying aux Etats-Unis, ce qui, selon la plainte déposée, viole les droits garantis par le Premier amendement, sur les libertés fondamentales. "Les effets se font déjà sentir : des défenseurs qui représentaient Alibaba depuis des années ont informé l'entreprise qu'ils ne pouvaient plus le faire", indique la plainte.

Dans le cadre de cette action en justice, Alibaba s’est présenté comme une société cotée en Bourse, spécialisée dans le commerce électronique et les services cloud, dont l’actionnariat est diversifié et dominé par de grandes institutions financières américaines, notamment JPMorgan, Citigroup et BlackRock.

Un contexte de tensions sino-américaines

La décision du Pentagone d'ajouter Alibaba à sa liste noire s'inscrit dans un contexte de tensions commerciales et technologiques persistantes entre les Etats-Unis et la Chine. Les géants chinois Baidu (moteur de recherche) et BYD (voitures électriques) ont également été ajoutés à cette liste. Le 11 juin, le groupe pharmaceutique chinois WuXi AppTec a intenté une action en justice contre le Pentagone après avoir été ajouté à cette même liste.

En réaction à ces mesures américaines, la Chine a annoncé lundi sanctionner des dizaines d’entreprises américaines, notamment dans les secteurs de la défense et des terres rares. Cet épisode intervient un mois après la visite à Pékin du président américain Donald Trump, censée œuvrer à la détente entre les deux puissances.

La plainte d’Alibaba met en lumière les répercussions économiques et juridiques de la rivalité sino-américaine, alors que les entreprises des deux pays se retrouvent prises dans l’escalade des sanctions et des contre-mesures.