Comparatif des outils de collaboration no code : ClickUp impose sa marque

ClickUp, Microsoft Loop, Monday, Notion, Nuclino... Tour d'horizon des principales solutions du marché et zoom sur leurs points forts respectifs.

Les solutions de collaboration orientées développement no code se multiplient comme des petits pains. Ce comparatif se concentre sur les principales d'entre elles en se basant, notamment, sur celles sélectionnées par le spécialiste français Lecko au sein de son dernier benchmark annuel. En termes d'ergonomie et de richesse fonctionnelle, ClickUp se détache face à des poids lourds comme Monday ou Slack.

Comparatif des outils de collaboration no code Outil ClickUp Coda Loop Monday Notion Nuclino Slack Slite Docs & pages X X X X X X X X Bases de données (limité) X X X (limité) Gestion de tâches XX (limité) (limité) XX X (limité) (limité) Collaboration en temps réel X X XX X X X X X Intégration d'outils externes XX XX X Microsoft XX X (limité) X (limité) Automatisation (limité) XX (limité) X (limité) (limité) Utilisation hors Microsoft 365 X X X X X X X

ClickUp, Coda, Microsoft Loop, Monday, Notion, Nuclino... Le point commun de toutes ses solutions ? S'affranchir du fichier traditionnel en créant une logique de contenu ou de tâches ad hoc et partagés. "Avec Coda, ClickUp est l'outil de ce comparatif le plus facile à prendre en main", estime Bastien Le Lann, directeur associé au sein du cabinet Lecko. "Il offre un parcours de prise en main aux petits oignons." Ce qui n'est pas le cas de Notion qui implique un ticket d'entrée plus important en termes de compétences. Pour mettre en place un tableau de gestion de projet en mode kanban par exemple, il faudra aller fouiller dans les quelque 30 000 modèles graphiques disponibles au sein de la plateforme du Californien.

La meilleure note en collaboration pure

Pour le directeur associé de Lecko, ClickUp, Coda et Notion affichent la meilleure note en termes de collaboration pure. Ce sont les solutions de ce panorama les mieux à même de créer des environnements de travail partagés. Dans cette logique, elles pilotent efficacement les commentaires, l'assignation de tâches, les notifications. Le tout en vue de fédérer les communautés. "Côté Nuclino et Slite, les choses sont moins simples. Ce sont plus des plateformes qui héritent d'une logique comparable à celle d'Evernote qui est plutôt individuelle", commente Bastien Le Lann. Sur le plan des automatisations, c'est Coda qui arrive en tête. L'application permet de déclencher des actions à partir d'événements ou d'automatiser l'interaction entre divers contenus.

"Le mode Canvas de Slack reprend les codes de Notion tout en donnant la possibilité d'échanger des messages en parallèle pour mieux collaborer"

Qu'en est-il de Monday ? Là où ClickUp est centré sur la gestion de projet, Monday se positionne comme un outil collaboratif plus généraliste qui pousse l'exercice du no code jusqu'à la gestion de la relation client et des opérations. "Monday reste cependant comparable à ClickUp dans la mesure où c'est d'abord un outil de gestion de tâches plus qu'une application d'édition collaborative et de gestion des connaissances comme l'est Notion ou Slite", compare Valentin Bert. Mais pour le CEO de l'agence française Nocode Factory, il existe un autre acteur qui compte dans ce panorama : Slack. "Son mode Canvas ouvre l'accès à une interface qui reprend les codes de Notion tout en donnant la possibilité d'échanger des messages en parallèle pour mieux collaborer. Cette fonctionnalité est unique", constate Valentin Bert.

Face à tous ces acteurs, Microsoft a lancé Loop, son propre outil d'édition collaborative orientée base de connaissances. "Avec ce produit, Microsoft a manqué le coche sur ce segment. Avec Loop, il ne répond pas non plus au développement d'applications de gestion collaborative en mode no code. Il ne propose pas de mode de structuration de contenu ni de logique d'arborescence, d'illustration ou de gestion de liens externes. En revanche, Loop est un excellent candidat pour la gestion de projet", considère Bastien Le Lann. Pour preuve, les notes prises au sein de la messagerie d'équipe Microsoft Team sont au format Loop. Documents Office, pages SharePoint, vidéos, tous les contenus pris en charge par Microsoft 365 peuvent aussi être intégrés à Loop. "Là encore, c'est un bon point", reconnaît le consultant de Lecko.

Au sein de Microsoft 365, la collaboration no code pourra être portée en partie par le portail SharePoint, voire même directement par Power Apps, l'outil de développement no code phare de Microsoft. Mais cette solution n'est pas propre à l'univers du collaboratif.

Notion et Monday en tête sur l'IA

Côté IA, c'est Notion et Monday qui arrivent en tête. Le premier intègre un ChatGPT interne taillé pour créer ou résumer des contenus. Le second va beaucoup plus loin. Il est équipé d'une IA générative pour créer des extensions et des applications collaboratives in extenso.

Conclusion ? Sur des usages de gestion de projet, ClickUp arrive largement en tête sur le plan du développement low-code / no code. "C'est mon outil de collaboration no code préféré", résume Bastien Le Lann, avant de pondérer : "Chez Lecko, il est vrai que nous avons fait le choix de Notion car nous avions besoin d'un outil de collaboration plus généraliste, et notamment orienté autour de la structuration de l'information pour gérer notre étude annuelle (sur les outils de collaboration, ndlr) et superviser ses téléchargements." Pour finir, le consultant enfonce le clou : "Si demain je devais conseiller à un client une solution low-code / no code collaborative, je recommanderai ClickUp dont l'interface est largement plus simple à appréhender même si la mise en œuvre de bases de connaissances y est plus ardue."