"Black Friday 2021 : date et bons plans du moment !"

[BLACK FRIDAY] La date du Black Friday 2021 est fixée au 26 novembre. Un événement incontournable pour les clients en quête de promotions allant jusqu'à 80%. Certains e-commerçants comme Amazon ont déjà donné le coup d'envoi du Black Friday.

[Mise à jour du lundi 8 novembre 2021 à 11h27] La date de la prochaine édition du Black Friday est connue : l'édition 2021 aura lieu le 26 novembre 2021. Un rendez-vous annuel, désormais familier des acteurs du e-commerce et des consommateurs. Ces derniers attendent impatiemment cet événement qui rime avant tout avec réductions et promotions sur une large sélection de produits, et ce à un mois de Noël. Si le Black Friday débute officiellement le 26 novembre 2021, certains e-commerçants mettent en place des opérations de promotions dès la Black Week à partir du lundi 22 novembre 2021 ou encore plus tôt, comme Amazon et son "Black Friday avant l'heure". De quoi satisfaire les attentes des clients à l'affût des offres. Les bonnes affaires continueront au-delà de la Black Week et du "vendredi noir" (l'autre appellation du Black Friday) pour s'étendre tout au long du week-end du 27-28 novembre 2021 jusqu'au lundi 29 novembre 2021, date du Cyber Monday. Avec la généralisation du vaccin et malgré un rebond épidémique ces dernières semaines, le Black Friday 2021 devrait être davantage propice aux achats dans les commerces physiques contrairement à la dernière édition.

Le Black Friday, ou vendredi noir, de la couleur des bandeaux déployés par les commerçants pour l'occasion, est une opération commerciale de grande ampleur, au cours de laquelle de nombreuses réductions et promotions, jusqu'à plus de 80%, sont proposées aux consommateurs. Elle a lieu fin novembre, un vendredi, comme son nom l'indique. Contrairement aux Prime Days d'Amazon, cette opération commerciale n'est pas cantonnée à un seul commerçant. 95% des Français savent ce qu'est cette journée, selon une étude publiée en novembre 2019 par OpinionWay pour iloveretail.fr. C'est 4 points de plus qu'en 2018, ce qui montre la place prise dans la consommation par le Black Friday en quelques années.

Le Black Friday est né outre-Atlantique. Il se déroule le lendemain de Thanksgiving, fête célébrée le dernier jeudi de novembre aux Etats-Unis pour commémorer l'aide des Amérindiens offerte aux premiers colons européens. Les explications divergent sur les origines de cette journée commerciale. Pourquoi l'avoir baptisée "vendredi noir" ? Plusieurs hypothèses existent. La plus répandue veut qu'au lendemain de Thanksgiving, les commerçants aient écrit à l'encre noir sur les carnets où ils tenaient leurs comptes, et non plus à l'encre rouge. Autrement dit, ils passaient du négatif au positif, d'où le terme vendredi noir. Une autre légende veut que des policiers de Philadelphie aient adopté cette expression dans les années 1960, en référence aux rues noires d'embouteillages, quand les ménages rentraient du jour férié de Thanksgiving ou faisaient le pont avec le week-end. Quoi qu'il en soit, le Black Friday se développe pleinement dès les années 1970 outre-Atlantique. Les géants du web ont importé le Black Friday en France, notamment Amazon. Depuis 2013-2014, les grandes enseignes nationales, telles que La Redoute, Auchan, Casino, Darty ou la Fnac ont suivi. Aujourd'hui, la plupart font des promotions à cette occasion : Zara, Boulanger, Nike, Zalando, Sephora, Leclerc, Asos, Mango, Vente-privée…

La date du Black Friday est fixée au vendredi 26 novembre 2021. Toutefois, chaque année, les promotions commencent à déferler dès le lundi précédant la date officielle du Black Friday, qui marque le début de la Black Week, et continuent de pleuvoir jusqu'au lundi suivant, baptisé Cyber Monday. Au total, donc, l'opération commerciale dure une semaine entière, avec un pic de bonnes affaires le vendredi. En 2021, la date du Cyber Monday est donc fixée au lundi 29 novembre. A la différence du Black Friday, les réductions ne sont pratiquées que par les acteurs de l'e-commerce.

Chez les professionnels français, l'enjeu est en effet devenu considérable. "Les marchands doivent comprendre que le Black Friday est devenu un événement incontournable. Avec les fêtes de fin d'année, il représente désormais entre 20 et 25% du chiffre d'affaires des petits et moyens e-commerçants en moyenne", assure Alexandre Eruimy, directeur général de Prestashop, une solution qui accompagne les marchands pour créer leur site en ligne. Sur Internet, le succès du Black Friday est colossal. Par rapport à novembre 2015, les recherches Google liées au Black Friday en novembre 2019 ont été multipliées par 6 en France, selon la plateforme de marketing digital SEMrush.

Comme à l'accoutumée, le géant américain du e-commerce Amazon participera au Black Friday et à la Black Week. A partir de quelle date ? L'information n'est pas encore disponible. Pour mémoire, en 2019, le Black Friday chez Amazon a commencé une semaine avant, le vendredi 22 novembre 2019, avec des bonnes affaires qui ont atteint leur point culminant le vendredi 29 novembre 2019, jour-J du Black Friday. L'année précédente, sa Black Friday Week s'était déroulée du lundi 19 novembre à minuit au lundi 26 novembre inclus, soit 8 jours de promotions au total. Plus de 70 000 articles étaient disponibles en France, avec des remises allant jusqu'à 60%. "Les consommateurs ont compris que des économies sont à faire. En particulier sur Amazon, grâce à notre offre très large", commentait Frédéric Duval au JDN, directeur général d'Amazon France. Pour deux tiers d'entre eux, le Black Friday marque même le coup d'envoi des achats de Noël.

La Nintendo Switch est la console de jeux vidéo la plus populaire, selon Idealo, comparateur de prix du groupe Axel Springer. Forcément, la Nintendo Switch est aussi un produit très recherché lors du Black Friday. Pour être sûr de faire la meilleure affaire au meilleur prix, vous pouvez utiliser le simulateur disponible sur Service-public.fr afin de calculer le nouveau prix d'un produit après application d'un taux de réduction.

Des stocks de la PS5 seront-ils disponibles à l'occasion du Black Friday ? La question mérite d'être posée. Si l'on en croit le post TikTok d'un employé de la chaîne de magasins Walmart en octobre, l'entrepôt du magasin serait rempli de PS5. Pourtant, que ce soit en ligne ou en boutique, la console dernière génération reste indisponible, sauf en de rares occasions commerciales qui portent sur peu de stocks à chaque fois.

Après avoir boudé l'opération commerciale en 2014 et 2015, Apple fait son Black Friday depuis plusieurs années. Les aficionados de la marque à la pomme ont donc intérêt à surveiller de près les retailers, comme Amazon, Fnac ou encore Cdiscount qui proposent des rabais très intéressants sur les iPhone 13, MacBook et autres iPad en période de Black Friday.