Amazon Black Friday : gare aux promotions !

[AMAZON BLACK FRIDAY] Chez Amazon, les promotions liées au Black Friday débutent généralement à l'occasion de la Black Week, qui débute cette année le lundi 22 novembre.

Sans surprise, le géant américain du e-commerce Amazon prendra part au Black Friday, événement qui rime de plus en plus souvent avec le lancement des achats de Noël. Cette année encore, Amazon devrait proposer des offres alléchantes dès le début de la Black Week, qui débutera le lundi 22 novembre, si l'on en croit le dispositif mis en place les années précédentes. Par exemple, en 2018, son opération promotionnelle s'était déroulée du lundi 19 novembre à minuit au lundi 26 inclus, soit 8 jours de promotions au total. A l'époque, plus de 70 000 articles en promotion avaient été proposés en France sur Amazon cette année là, avec des remises allant jusqu'à 60%. Pour Amazon, le Black Friday est aussi une importante opération de recrutement pour son abonnement Amazon Prime, qui offre notamment la livraison gratuite (mais aussi l'accès à son offre vidéo) contre un abonnement de 49 euros par an.

Plusieurs produits plébiscités par les consommateurs feront certainement l'objet de promotions tels que la PS4, et peut-être la PS5 en fonction de la disponibilité des stocks, la Xbox Series X, la Xbox One, la Nintendo Switch, les enceintes vocales Alexa type Amazon Echo, le dernier iPhone 13 ou encore divers modèles de PC portables. Sur un laps de temps court le 26 octobre (tout juste un mois avant le Black Friday), Amazon a testé l'appétit de ses clients en mettant en place une promotion sur le modèle classique de la liseuse Kindle, habituellement vendue au prix de 79,99 euros, disponible exceptionnellement pour la somme de 49,99 euros.