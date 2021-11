Amazon Black Friday : ventes flash et promotions avant l'heure!

[AMAZON BLACK FRIDAY] Chez Amazon, les rabais liés au Black Friday démarrent plus tôt qu'à l'ordinaire en 2021 puisque le géant du e-commerce lance son opération "Black Friday avant l'heure".

Sans surprise, le géant américain du e-commerce Amazon prend part au Black Friday, événement qui rime de plus en plus souvent avec le lancement des achats de Noël. Cette année encore, Amazon devrait proposer des offres alléchantes. Si le géant du e-commerce lance généralement ses promotions au début de la Black Week, soit le lundi 22 novembre 2021 cette année, les réductions s'accumulent d'ores et déjà sur le site, début novembre, via son opération "Black Friday avant l'heure". Il faut dire que, pour Amazon, le Black Friday est aussi une importante opération de recrutement pour son abonnement Amazon Prime, qui offre notamment la livraison gratuite (mais aussi l'accès à son offre vidéo) contre un abonnement de 49 euros par an.

Plusieurs produits plébiscités par les consommateurs feront certainement l'objet de promotions tels que la PS4, et peut-être la PS5 en fonction de la disponibilité des stocks, la Xbox Series X, la Xbox One, la Nintendo Switch, les enceintes vocales Alexa type Amazon Echo, le dernier iPhone 13 ou encore divers modèles de PC portables. En attendant, voici une sélection par le JDN des produits actuellement concernés par l'opération "Black Friday avant l'heure" chez Amazon :

