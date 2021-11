Black Friday & high-tech : la Black Week continue de faire baisser les prix !

A quelques jours du Black Friday, les sites e-commerce proposent déjà des remises sur les produits high-tech du moment : smartphones, disque dur externe, smartband, liseuse électronique, TV4K et écouteurs blutooth... Découvrez les produits high tech avec les meilleures promotions.

[Article mis à jour le 23 novembre 2021 à 10h19] Pour La baisse de prix sur les produits high-tech continue ! Depuis le début de la Black Week, les e-commerçants proposent des tarifs avantageux sur de nombreux, et le JDN a été cherché pour vous certaines de ces belles promotions. On retrouve donc la télévision LG 55UP7500 TV LED UHD 4K de 55 Pouces tout juste en dessous des 500€. Le smartphone OnePlus Nord 5G se retrouve sous la barre des 300€, un tarif compétitif ! Pour rester dans le thème des smartphones, Xiaomi est agressif lui aussi car on retrouve son Xiaomi 11 Lite 5G NE aux alentours des 330€ contre 400€ habituellement. Si vos écouteurs sont sur le point de lâcher, sachez que les Galaxy Buds Live R180 voient leur tarif réduit, une belle opportunité pour passer aux écouteurs sans fil ! Toujours du côté des "wearables", le Xiaomi Mi Smart Band 6 est lui aussi en réduction. Belle offre promotionnelle également sur le Kindle Oasis, de 250€ à tout juste moins 200€ sur Amazon. On retrouve également l'Echo Show 8 (la 2ème génération du produit, version 2021) dans les réductions de la gamme High-Tech chez Amazon. Enfin, Le disque dur WD My Passport de 4To est également en réduction, passant sous la barre symbolique des 100€.

