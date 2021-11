Black Friday & high-tech : les promos sont déjà là

Avant même le début du Black Friday, les offres promotionnelles sont déjà présentes : un set de caméras de surveillance, robot aspirateur, micro pour streamer, clavier spécial gaming... Découvrez les produits high tech avec les meilleures promotions.

Même si le Black Friday n'a pas encore officiellement commencé, les promos sont déjà là pour les produits high-tech. Les caméras de surveillance HD sans fil voient leur prix réduits de moitié notamment. Le clavier gaming Razer Huntsman Elite est également en promotion, pour la plus grande joie des gamers, et les streamers ne sont pas en reste, avec une jolie réduction sur le microphone Razer Elite Streaming. Si vous cherchez à rendre votre maison plus connectée, l'aspirateur robot connecté Roomba 692 voit son prix réduit d'une centaine d'euros également. Du côté des "wearable'", on retrouve la smartwatch Luniqueshop qui bénéficie d'une petite réduction, de même que le smartphone OPPO A74 4G. Pour compléter la liste des accessoires high-tech à emmener partout avec soi, les écouteurs bluetooth sans fil Sony WF-C500 sont à un prix très intéressant !

Razer Elite Streaming Microphone Amazon 229,99 € 139,99 € Voir

Rakuten 163,20 € Voir

Fnac 174,99 € Voir

Materiel.net 209,95 € Voir

LDLC.com 209,95 € Voir

Rue du Commerce 209,90 € Voir

iRobot Aspirateur robot Amazon 279,99 € 199,00 € Voir

Rakuten 233,53 € Voir

Cdiscount 259,85 € Voir

Caméra de surveillance HD sans fil Amazon 309,99 € 159,99 € Voir

Rakuten 159,99 € Voir

La Redoute 159,99 € Voir

Boulanger 379,99 € 159,99 € Voir

Razer Huntsman Elite Optical Gaming Keyboard Linear Optical Key US Layout Amazon 209,99 € 156,99 € Voir

Fnac 196,24 € Voir

LUNIQUESHOP Round Smartwatch avec Fréquence Cardiaque, Bracelet connecté, Podometre, Tactile, écran OLED, Suivi de Performance, Etanche 89,90 € 52,49 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

ZHIYUN Crane 2 - Stabilisateur Portable pour Caméra 359,00 € 299,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Sony WF-C500 - Ecouteur bluetooth sans fil - 20h d'autonomie - Micro intégré appels mains libres - Connexion Bluetooth Amazon 99,99 € 69,00 € Voir

Cdiscount 109,51 € 69,99 € Voir

Fnac 99,97 € 69,97 € Voir

La Redoute 69,99 € Voir

Boulanger 99,99 € 69,99 € Voir

Rakuten 89,41 € Voir