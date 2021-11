Black Friday & high-tech : ruée sur les promotions à une journée du Black Friday !

A deux jours du Black Friday, les sites e-commerce rivalisent avec des remises sur les produits high-tech assez importantes. Aucune gamme de produit n'est épargnée : smartphones, ordinateur portable, disque dur externe, liseuse électronique, TV4K et écouteurs blutooth... Découvrez les produits high tech avec les meilleures promotions pour le Black Friday 2021 !

[Article mis à jour le 25 novembre 2021 à 10h47] Pour La baisse de prix sur les produits high-tech continue ! Depuis le début de la Black Week, les e-commerçants proposent des tarifs avantageux sur de nombreux, et le JDN a été cherché pour vous ces belles promotions. On retrouve donc le téléviseur Sony KD65X81J UHD 4K de 165 cm avec un prix minoré de quasiment 200€. Pour sécuriser votre maison, ne manquez pas la réduction du prix de la caméra de surveillance de Netatmo disponible à moins de 100€ chez certains e-commerçants ! Si vos écouteurs sont sur le point de lâcher, sachez que les Galaxy Buds Live R180 voient leur tarif réduit, une belle opportunité pour passer aux écouteurs sans fil ! A côté, on retrouve les best-sellers du genre avec les Apple Airpods qui profitent d'une belle réduction et s'affichant à 115€ au lieu de 180. La marque à la pomme propose également une réduction sur son Magic Keyboard en français, passant de 109€ à 79€. Huawei frappe fort avec son MateBook D 15 2020 PC Portable 15.6'' avec une réduction de 250€ ! Enfin, Le disque dur WD My Passport de 4To est également en réduction, passant sous la barre symbolique des 100€.

Sony KD65X81J Téléviseur UHD 4K de 165 cm Amazon 1199,00 € 859,00 € Voir

Fnac 1184,00 € 1004,15 € Voir

Rakuten 1048,00 € Voir

Rue du Commerce 1054,99 € Voir

La Redoute 1168,00 € Voir

Boulanger 1169,00 € Voir

Materiel.net 1199,95 € Voir

LDLC.com 1199,95 € Voir

HUAWEI MateBook D 15 2020 PC Portable 15.6'' 1080p FHD (Intel Core i3-10110U, RAM 8Go, SSD 256Go, Windows 10 Home, Clavier Français AZERTY), Argent Amazon 699,99 € 445,99 € Voir

Cdiscount 730,62 € 449,99 € Voir

Electro Dépôt 449,50 € Voir

Fnac 522,99 € Voir

Rakuten 531,99 € Voir

Samsung - Galaxy Buds Live R180 - Ecouteurs sans fil avec réduction active du bruit - Mystic Silver Rakuten 88,56 € Voir

Amazon 169,00 € 95,00 € Voir

Fnac 169,97 € 95,00 € Voir

Cdiscount 97,99 € Voir

Rue du Commerce 159,99 € 96,99 € Voir

La Redoute 99,99 € Voir

Boulanger 169,99 € 99,99 € Voir

Apple AirPods avec boîtier de Charge Filaire Cdiscount 179,00 € 114,99 € Voir

Rakuten 118,00 € Voir

Amazon 149,00 € 119,00 € Voir

La Redoute 119,99 € Voir

Boulanger 149,99 € 119,99 € Voir

Electro Dépôt 125,00 € Voir

Rue du Commerce 138,08 € 131,18 € Voir

Fnac 148,50 € Voir

Materiel.net 149,00 € Voir

LDLC.com 149,00 € Voir

Netatmo Caméra de Surveillance Intérieure Intelligente, WIFI, Détection Des Mouvements, Vision Nocturne, Aucun Abonnement Rakuten 99,99 € Voir

Boulanger 199,99 € 99,99 € Voir

Castorama 199,00 € 121,72 € Voir

Fnac 199,86 € 149,86 € Voir

LDLC.com 199,94 € Voir

La Redoute 199,99 € Voir

Amazon 289,80 € Voir

Kindle Oasis, Maintenant avec température d'éclairage ajustable, Résistant à l'eau, 8 Go Wi-Fi Amazon 249,99 € 199,99 € Voir

Rakuten 199,99 € Voir

La Redoute 199,99 € Voir

Boulanger 249,99 € 199,99 € Voir

Magic Keyboard - Français Amazon 109,00 € 79,00 € Voir

Rakuten 109,00 € Voir

Fnac 109,94 € Voir

Materiel.net 109,00 € Voir

LDLC.com 109,00 € Voir

La Redoute 109,00 € Voir

Boulanger 109,00 € Voir