Black Friday & high-tech : pluie de promotions pour le jour J !

A deux jours du Black Friday, les sites e-commerce rivalisent avec des remises sur les produits high-tech assez importantes. Aucune gamme de produit n'est épargnée : smartphones, ordinateur portable, disque dur externe, liseuse électronique, TV4K et écouteurs blutooth... Découvrez les produits high tech avec les meilleures promotions pour le Black Friday 2021 !

[Article mis à jour le 26 novembre 2021 à 10h35] Le jour J est arrivé et les promotions sur les produits high-tech sont là ! Depuis le début de la Black Week, les e-commerçants proposent des tarifs avantageux sur de nombreux produits, et le JDN a été cherché pour vous ces belles promotions. Pour les cryptos-investisseurs, on retrouve le Ledger Nano S à seulement 41€. Le téléviseur Sony KD65X81J UHD 4K de 165 cm avec un prix minoré de plus de 300€ ! Pour sécuriser votre maison, ne manquez pas la réduction du prix de la caméra de surveillance de Netatmo disponible à moins de 100€ chez certains e-commerçants ! Si vos écouteurs sont sur le point de lâcher, sachez que les Huawei Freebuds sont bien en dessous de la barre des 100€, une belle opportunité pour passer aux écouteurs sans fil ! Le constructeur chinois frappe fort avec son MateBook D 15 2020 PC Portable 15.6'' et une réduction de 250€ ! Enfin, Le disque dur externe SSD de Samsung (T7 MU-PC1T0T/WW) de 1To est également en réduction arrivant juste au dessus des 100€. Chez Amazon, la Kindle est également en réduction, passant de 79,99€ à 54,99€, pratique pour les trajets sans s'encombrer de toute sa bibliothèque ! Enfin, Acer frappe fort avec son Chromebook Spin 513 CP513-1H-S64V à seulement 299€. Un prix très intéressant car ce produit est habituellement autour des 500€.

