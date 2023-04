Après LeaiPix Converter et le traitement d'image, place à la génération d'image. Et dans ce domaine, StockIMG fait fort. Ce site est utilisé par plus de 400 000 personnes, notamment pour sa fonction de création de logos originaux et percutants. Outre cette fonction, l'IA propose aussi de générer des images pour réaliser des couvertures de livre, des affiches, des fonds d'écran et des interfaces web.