Black Friday & smartphones : les realme GT 5G et Neo 2 en réduction de 100 euros

Les smartphones représentent le deuxième produit le plus populaire pendant le Black Friday. Les fabricants rivalisent pour mettre en avant leurs produits avec des prix cassés.

[Mis à jour le mercredi 24 novembre à 10h50] Pour attirer les consommateurs à l'approche du Black Friday, les fabricants multiplient les annonces et cassent leurs prix. Les consommateurs peuvent par exemple économiser 100 euros sur les GT 5G et GT Neo 2 de realme, ses deux modèles phares. Ils sont disponibles au prix de 399 euros, au lieu de 499 euros (pour la version 8GB+ 128GB) et bénéficient d'une réduction de 100 euros jusqu'au 29 novembre 2021 sur le site de realme. La concurrence est rude sur le marché, où les nouveaux modèles en 5G et les produits reconditionnés sont plébiscités. La marque de smartphones reconditionnés Smaaart met en avant dans ses produits l'iPhone 11 reconditionné à 549,99 euros. Voici une sélection par le JDN des produits mis en avant pour le Black Friday :

Realme GT Master Fnac 448,88 € 348,88 € Voir

Rakuten 429,97 € Voir

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Rakuten 928,00 € Voir

Amazon 1259,00 € 979,00 € Voir

Fnac 1258,98 € 998,98 € Voir

Cdiscount 999,00 € Voir

Rue du Commerce 1259,00 € 999,00 € Voir

La Redoute 999,00 € Voir

Materiel.net 1259,95 € Voir

LDLC.com 1259,95 € Voir

Xiaomi 11 Lite 5G NE 369,00 € 299,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Samsung Galaxy S10 Blanc - Reconditionné 599,00 € 309,00 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

ASUS Zenfone 8 Horizon Silver Fnac 698,95 € 498,95 € Voir

Amazon 649,00 € 597,94 € Voir

La Redoute 604,99 € Voir

Rakuten 631,00 € Voir

Boulanger 699,00 € 642,69 € Voir

Samsung Galaxy M32 309,00 € 249,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Xiaomi 11T 5G 599,00 € 499,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Apple iPhone XR 128Go Bleu (Reconditionné) 499,00 € 408,50 € VOIR L'OFFRE sur Amazon