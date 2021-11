Black Friday & smartphones : toutes les promos en ligne

Les smartphones représentent le deuxième produit le plus populaire pendant le Black Friday. Les fabricants ont commencé leurs réductions avant la date.

[Mis à jour le vendredi 19 novembre à 12h00] Pour attirer les consommateurs à l'approche du Black Friday, les fabricants multiplient les annonces et cassent leurs prix en ligne. Huawei par exemple organise ses Huawei Days dès ce vendredi 19 novembre, et ce pendant dix jours. La concurrence est rude sur le marché, où les nouveaux modèles en 5G et les produits reconditionnés sont plébiscités. Quel que soit le choix du smartphone, la société française experte dans la mesure des ondes électromagnétiques Art-Fi conseille par la voix de son président Stéphane Pannetrat de faire tester leur niveau d'ondes émis. "Les consommateurs n'ont pas conscience que les smartphones ne sont pas tous identiques et que leurs émissions varient selon leur utilisation (emplacement, exposition, choc, accessoires)."Voici une sélection par le JDN des produits mis en avant pour le Black Friday :

Samsung Galaxy M32 309,00 € 249,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Xiaomi 11T 5G 599,00 € 499,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Apple iPhone XR 128Go Bleu (Reconditionné) 499,00 € 365,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon