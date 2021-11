Smartphones : Huawei organise ses Huawei Days pour le Black Friday

Les smartphones représentent le deuxième produit le plus populaire pendant le Black Friday. Entre les nouvelles offres de produits reconditionnés et les nouveaux modèles 5G, les consommateurs ont l'embarras du choix.

[Mis à jour le jeudi 18 novembre à 16h40] Huawei anticipe le Black Friday et propose dix jours de promotions sur son site Huawei Consumer France avec un événement à son nom : les Huawei Days du 19 au 25 novembre, suivis par les Super Deals Huawei Days du 26 au 29 novembre. Pendant cette période, PC, smartphones, objets connectés et appareils audio sont à prix réduit. Par exemple, le Huawei nova 9 est proposé à 449,99 euros au lieu de 499,99 euros et un bracelet connecté Huawei Band 4 est offert.

A quelques jours du Black Friday, les fabricants de smartphones multiplient les annonces pour séduire les consommateurs, qui profitent depuis sept ans de l'événement pour renouveler leur appareil mobile. Honor met ainsi en avant ses capacités de recharge rapide pour son nouveau modèle HONOR 50 Lite tandis que Realme dévoile ses premiers modèles C21-Y et C25Y certifiés TÜV Rheinland High Reliability. De son côté, Samsung, qui reste l'une des marques les plus recherchées, a présenté une liste des modèles annoncés compatibles avec la VoLTE de Free. La part belle est également faite aux nouveaux modèles en 5G mais les produits reconditionnés tirent aussi leur épingle du jeu. Quel que soit le choix du smartphone, la société française experte dans la mesure des ondes électromagnétiques Art-Fi conseille par la voix de son président Stéphane Pannetrat de faire tester leur niveau d'ondes émis. "Les consommateurs n'ont pas conscience que les smartphones ne sont pas tous identiques et que leurs émissions varient selon leur utilisation (emplacement, exposition, choc, accessoires)." Voici une sélection par le JDN des produits mis en avant pour le Black Friday :

Samsung Galaxy S20 FE 589,98 € 526,49 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Apple iPhone XR (Reconditionné) Cdiscount 324,40 € Voir

Amazon 471,00 € 367,00 € Voir

Rakuten 449,49 € Voir

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Rakuten 215,00 € Voir

Amazon 315,00 € 238,89 € Voir

Fnac 298,95 € 249,00 € Voir

Rue du Commerce 299,00 € 249,00 € Voir

Cdiscount 339,83 € 279,00 € Voir

Materiel.net 299,95 € Voir

LDLC.com 299,95 € Voir

Boulanger 299,00 € Voir

Huawei P40 Lite Amazon 329,00 € 228,69 € Voir

Rakuten 233,90 € Voir

Cdiscount 242,00 € Voir

La Redoute 280,99 € Voir

HONOR 50 Smartphone débloqué 5G 549,99 € 499,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon