PS4 : grosses promotions sur 123 jeux pendant une semaine

Le Playstation Store offre jusqu'au 14 octobre des réductions allant jusqu'à-75% sur des jeux PS4, dont beaucoup d'excellents titres comme Mortal Kombat 11, The Last Of US 2 ou Cyberpunk 2077.

[Article mis à jour le 7 octobre 2021 à 12h16] C'est le moment de faire la razzia sur le Playstation Store, le magasin de jeux intégrés aux Playstation. Jusqu'au 14 octobre, Sony propose en effet d'importantes réduction sur 123 jeux, presque tous de PS4, mais aussi quelques jeux PS5. Et on ne peut pas dire qu'il s'agisse seulement de mauvais jeux qui se sont mal vendus, et dont les développeurs cherchent à limiter les pertes en soldant. On trouve aussi de grands classiques comme Call of Duty Modern Warfare (Soldé à 34,99 euros), Mortal Kombat 11 (17,49 €), The Last of Us 2 (25,99 €) ou encore Cyberpunk 2077 (33,49 €). Parmi les autres bonnes affaires le pack trois jeux en un pour 19,99 euros avec trois titres Assassin's Creed : Black Flag, Syndicate et Unity. Toujours du côté de cette licence qui mêle histoire, aventure et combats, nous vous conseillons également le sublime Assassins' Creed Odyssey (17,49 €), plus récent que les trois autre titres précédemment cités, et qui vous plongera dans la Grèce antique.

La Playstation, ou PS4 est une console de salon de huitième génération conçue par Sony. Sortie en 2013, elle est l'avant-dernière génération de console disponible, depuis l’arrivée de la PS5 fin 2020. Mais alors que la PS5 est toujours en rupture de stocks, la PS4 est disponible à des prix en baisse. Si elle est moins puissante que sa grande sœur, la PS4 propose tout de même de jolis graphismes et devrait profiter pendant plusieurs années encore des dernières sorties de jeux vidéo. La console est donc encore loin d'être obsolète.

Le prix de la PS4 dépend du modèle choisi et de sa taille de stockage. La PS4 Slim 500 Go est commercialisée autour de 300 euros, la PS4 1 To 350 euros et la PS4 Pro 400 euros. Ces prix peuvent toutefois varier d'un marchand à l'autre et ont tendance à augmenter en ce moment à cause de la pression sur les stocks.

La PS4 Slim est sortie en 2016 comme une mise à jour de la PS4 originelle, sortie elle en 2013. Elle est depuis devenue le modèle standard, alors que la PS4 classique a progressivement disparu des rayons. Elle n'apporte pas d'améliorations particulières en termes de performances, mais est en revanche nettement plus petite et fine que la première PS4. On la trouve autour de 300 euros dans sa version 500 Go et plutôt 350 euros avec 1To de stockage. Si vous en avez les moyens, nous vous recommandons de choisir la version 1 To, car 500 Go peuvent rapidement se révéler insuffisants après avoir installé plusieurs jeux gourmands en mémoire.

PlayStation 4 - Slim 500 Go 320,64 € VOIR L'OFFRE sur Darty

La PS4 Pro est une version plus puissante de la PS4. Elle offre de meilleurs graphismes grâce à la technologie HDR ainsi qu'une fréquence d'image supérieure et peut supporter une résolution 4K sur certains jeux optimisés pour (à condition de disposer d'un téléviseur 4K). Elle dispose également d'un vaste espace de stockage d'1 To. Elle en contrepartie plus onéreuse, avec un prix de base de 399 euros. Son prix a toutefois baissé depuis la sortie de la PS5. Mais comme Sony a décidé d'arrêter sa production avec l'arrivée de la PS5, elle commence à être difficile trouver neuve. La PS4 Pro peut en tout cas être un choix judicieux afin de faire tourner les jeux les plus gourmands qui sortiront dans les années à venir, car pensés pour la PS5.

Il existe deux manières de mettre la main sur une PS4 pas chère. Si vous souhaitez acheter votre console neuve, la PS4 Slim (voir plus bas) est la meilleure affaire. On la trouve dans le commerce pour environ 300 euros. Gardez également un œil sur les périodes de soldes et promotions, qui peuvent faire fortement descendre son prix. Pour payer encore moins cher, des modèles d'occasion en très bon état peuvent s'acheter autour de 200 euros.

Alors que de nombreux joueurs s'en délestent pour passer à la PS5, il est très facile de trouver des PS4 d'occasion aussi bien auprès d'un particulier que chez des vendeurs spécialisés ou des sites de matériel reconditionné. Une PS4 d'occasion en bon état peut tenir plusieurs années sans aucun problème. La meilleure affaire est probablement de trouver une PS4 classique. Elle a depuis été remplacée par la PS4 Slim mais possède les mêmes performances (elle est simplement plus volumineuse). On ne la trouve plus neuve, mais encore d'occasion. Par exemple chez Micromania pour 219 euros.

PlayStation 4 Noire 500 Go 219,99 € VOIR L'OFFRE sur Micromania

La Manette de la PS4, baptisée DualShock 4, très ergonomique, tient facilement dans la main grâce sa taille compacte. Elle dispose de deux sticks directionnels en plus d'une croix directionnelle, ainsi que quatre gâchettes, dont deux très larges qui permettent différentes intensités de pression très pratiques pour les jeux de tir. Une manette est livrée avec la console, mais en acheter une deuxième permettra de jouer avec un ami aux jeux qui le permettent. La manette officielle de la PS4 est commercialisée autour de 60 euros. Vous pouvez trouver des modèles alternatifs moins chers, mais dont l'ergonomie laisse souvent à désirer. Des modèles beaucoup plus onéreux existent également pour les joueurs les plus exigeants et peuvent considérablement augmenter le confort de jeu.

C'est l'un des plus gros hits de l'histoire des jeux vidéo. GTA 5 (ou GTA V), conçu par le studio Rockstar Games, également connu pour la série Red Dead Redemption, est d'abord sorti sur PS3, puis a été porté sur PS4 à sa sortie. Son succès est tel qu'il va également être adapté sur PS5. Une longévité inédite. Fin 2020, le jeu a dépassé les 140 millions d'exemplaires vendus. Vue l'ancienneté du titre (il est sorti en 2013), il peut aujourd'hui s'acheter pour une vingtaine d'euros. Une excellente affaire au vu de son énorme durée de vie, qui peut devenir infinie grâce à un excellent mode en ligne, GTA Online.