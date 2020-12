AirPods : des prix en chute libre pour le Black Friday

[AIRPODS BLACK FRIDAY] Stars de ce Black Friday, les Airpods d'Apple voient leur prix chuter chez quelques marchands. Voici les meilleures offres du jour.

Trois tailles d'embouts

Configuration facile

Configuration facile

Plus de 24 heures d'autonomie Les AirPods Pro sont les derniers-nés des écouteurs sans fil Apple. On aime le son immersif qu'ils offrent avec une belle qualité d'écoute. Vous pouvez aussi choisir le mode Transparence afin d'interagir normalement avec les personnes qui vous entourent. Les AirPods Pro vous offrent 24 heures d'autonomie grâce au boîtier sans fil nomade et sont résistants à l'eau. De plus, trois tailles d'embouts en silicone sont proposées.

Activation et connexion automatiques

Accès rapide à Siri

Accès rapide à Siri

Recharge rapide dans le boîtier Les AirPods 2ème génération sont idéaux pour tous ceux qui ne peuvent pas se passer de musique. Ils sont très simples à connecter à votre iPhone et à configurer. Vous apprécierez la qualité du son, que vous écoutiez des chansons ou des podcasts. Les AirPods se rechargent plusieurs fois par jour sans problème dans le boîtier nomade sans fil, afin de vous suivre dans toutes vos activités. Ils permettent aussi d'utiliser Siri.

Dotés de la puce W1

Capteurs optiques et accéléromètre de mouvement

Capteurs optiques et accéléromètre de mouvement

Configuration système rapide Les AirPods 1 sont les tout premiers à avoir été conçus par Apple. Ils disposent d'un très bon son et vous accompagneront dans toutes vos sorties (en ville, au travail, au sport…). Ces écouteurs sans fil Bluetooth possèdent une puce W1 spécialement développée par Apple. Cela leur permet de détecter si vous portez une oreillette, deux ou pas du tout. Le système de filtration du bruit de fond se concentre uniquement sur votre voix lorsque vous téléphonez.

Un AirPods case est indispensable pour ranger vos écouteurs sans fil en toute sécurité à tout moment de la journée. Cette housse en silicone est idéale pour protéger vos AirPods des chocs et de la poussière. Les modèles 1 et 2 s'insèrent avec facilité dans les cavités prévues à cet effet. De plus, le petit format de l'AirPod case permet de le glisser partout, dans vos poches ou votre sac. Le mousqueton est pratique pour le suspendre si besoin.

6 heures d'autonomie

Son signature AKG

Son signature AKG

Technologie Bluetooth 5.0 Samsung a créé ses propres écouteurs sans fil, compatibles avec quasiment tous les smartphones. A la manière des AirPods d'Apple, ils se connectent via Bluetooth et permettent d'écouter de la musique en toute liberté. Les écouteurs Galaxy Bud vous font profiter de six heures d'autonomie avant de devoir être rechargés. Ils sont aussi parfaits pour passer des appels téléphoniques sans avoir les mains prises.