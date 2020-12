iPad : quel modèle choisir et à quel prix ?

Quel iPad choisir ? La question taraude les futurs acheteurs de la tablette de la marque à la pomme. Rien d'étonnant, vu le nombre de modèles disponibles. Pour vous aider à faire votre choix, voici une sélection des meilleurs iPads.

IPad 7 L’offre des iPad est vaste. Pour choisir celui qu’il vous faut, la première question à se poser est celle de la taille. Si vous comptez emporter souvent votre iPad en déplacement, l’iPad Mini et ses 7,9 pouces peuvent s’imposer naturellement pour des raisons pratiques. Pour la maison, l’iPad Air de 10,5 pouces peut être plus plaisant à utiliser au quotidien. Avec 12,9 pouces, l’iPad Pro constitue même une bonne alternative à un ordinateur portable. Une fois la taille choisie, il faut vous interroger sur l’utilisation que vous aurez de votre iPad. Les versions pro offrent davantage de puissance, indispensable pour exécuter des programmes lourds utilisés en milieu professionnel, notamment les logiciels de graphisme. Ce type d’iPad a également l’avantage de fonctionner avec un stylet (Apple Pencil) ou un clavier (Smart Keyboard), pour un maximum de confort d’utilisation dans un environnement pro. Si l’objectif est plus simple, de l’ordre de la consultation des mails ou le surf sur Internet, des modèles moins puissants suffisent largement pour profiter de l’iPad. Enfin, jetez un coup d’œil à l’autonomie de l’iPad, afin de savoir à quoi vous attendre, surtout en déplacement. En moyenne, un iPad peut être utilisé environ 10 heures lorsqu’il est connecté en WiFi, un peu moins sur un réseau de données mobiles.

IPad Pro Meilleur Choix iPad Pro - Apple 1088,00 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Taille de l'écran : 12,9 pouces

Mémoire : 128 Go

Processeur: Puce A12Z Bionic Particulièrement puissant grâce à sa puce A12Z Bionic, cet iPad Pro est recommandé pour un usage professionnel. S’il s’agit originellement d’une tablette tactile, il est compatible avec le clavier et le stylet Apple afin de vous permettre de choisir la solution la plus confortable pour vous. Sa puissance et son grand écran lui permettent de concurrencer les ordinateurs portables. L’écran Liquid Retina assure un affichage de haute qualité compatible avec la réalité augmentée. VOIR LE PRODUIT

IPad Air 2 iPad Air 2 - Apple 210,00 € 209,00 € VOIR LE PRODUIT sur Cdiscount Taille de l'écran : 9,7 pouces

Mémoire : 16 Go

Lecteur d'empreintes digitales L’iPad Air 2 est la seconde génération d’iPad Air. Sa puce A8X lui permet d’être deux fois plus performant que son prédécesseur. Son appareil photo offre 8 mégapixels à l’arrière et 1,2 à l’avant, vous permettant d’utiliser votre iPad comme un véritable appareil photo, y compris pour prendre des selfies. Son autonomie offre une dizaine d’heures d’utilisation. Le lecteur d’empreinte permet de déverrouiller votre appareil en toute sécurité et en moins d’une seconde. VOIR LE PRODUIT

IPad Mini Ipad Mini - Apple 459,00 € 429,99 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Taille de l'écran : 7,9 pouces

Mémoire : 64 Go

Poids : 300 g Ultra léger et compact, l’iPad Mini est conçu pour vous accompagner dans tous vos déplacements, qu’ils soient courts ou longs, professionnels ou de loisirs. Ses dimensions lui permettent de se glisser dans n’importe quel sac, même un sac à main. Les appareils photos avant et arrière, respectivement de 7 et 8 mégapixels, en font également un appareil photo de poche pratique et performant, tandis que sa puce Apple A12X Bionic rend cet iPad Mini particulièrement puissant. VOIR LE PRODUIT

IPad Pro 11 iPad Pro 11" - Apple 1449,00 € 1258,85 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Taille de l'écran : 11 pouces

Mémoire : 128 Go

Compatible clavier, stylet et trackpad Avec ses appareils photos sophistiqués de 12 et 13 mégapixels associés à de nombreuses fonctionnalisés de montage de vidéo 4K, l’iPad Pro 11 vous permet de gérer entièrement vos photos et vidéos. Le scanner LiDAR assure également à cet iPad Pro 11 de hautes performances en matière de réalité virtuelle et les applications de réalité augmentée. La puce A12Z Bionic permet à toutes les applications et logiciels de fonctionner de manière fluide, pour un plaisir d’utilisation quotidien. VOIR LE PRODUIT