Apple Black Friday : les AirPods 2 en promotion chez Amazon et Cdiscount

AirPods, Apple Watch Series et MacBook Pro... Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses à l'approche du Black Friday.

Le Black Friday, c'est officiellement le vendredi 26 novembre. Mais cette année encore, les e-commerçants, dont Amazon et Cdiscount, démarrent les hostilités beaucoup plus tôt. Les fans d'Apple ne seront pas déçus : depuis l'iPhone jusqu'au MacBook, en passant par les Airpods, cette édition 2021 devrait charrier son lot de promotions attrayantes. Le JDN s'efforcera de faire le point sur toutes les promotions en cours. Mais il vous faudra aller vite car les ventes flash trouvent très vite preneurs. On commence par des promotions sur les AirPods 2, l'Apple Watch Series 6 et les MacBook Pro et MacBook Air.

Apple AirPods 2 Amazon 149,00 € 114,99 € Voir

Cdiscount 179,00 € 114,99 € Voir

Rakuten 119,99 € Voir

La Redoute 119,99 € Voir

Boulanger 149,99 € 119,99 € Voir

Rue du Commerce 136,99 € Voir

Electro Dépôt 139,00 € Voir

Fnac 148,50 € Voir

Materiel.net 149,00 € Voir

LDLC.com 149,00 € Voir

APPLE EarPods avec connecteur Lightning Cdiscount 30,85 € 19,00 € Voir

Rakuten 19,00 € Voir

La Redoute 19,00 € Voir

Fnac 22,89 € Voir

Boulanger 19,99 € 19,00 € Voir

Electro Dépôt 21,98 € Voir

Apple EarPods Jack 3.5 mm Rakuten 15,12 € Voir

Amazon 19,00 € 16,99 € Voir

Cdiscount 19,00 € 16,99 € Voir

LDLC.com 18,95 € Voir

La Redoute 19,00 € Voir

Fnac 22,97 € Voir

Boulanger 19,99 € 19,00 € Voir

Apple AirPods 3 Fnac 198,98 € Voir

Amazon 199,00 € Voir

Cdiscount 199,00 € Voir

Boulanger 199,99 € 199,00 € Voir

Rakuten 209,99 € Voir

La Redoute 244,99 € Voir

Apple MacBook Air M1 MGN63FN/A - Gris sidéral Rakuten 999,00 € Voir

Amazon 1129,00 € 1049,00 € Voir

Rue du Commerce 1051,99 € Voir

Cdiscount 1054,00 € Voir

Boulanger 1129,00 € 1080,45 € Voir

Fnac 1129,49 € Voir

Materiel.net 1129,94 € Voir

LDLC.com 1129,94 € Voir

La Redoute 1129,99 € Voir

Apple MacBook Pro M1 MYDA2FN/A - Argent Amazon 1449,00 € 1349,99 € Voir

Cdiscount 1449,00 € 1349,99 € Voir

Rue du Commerce 1369,99 € Voir

Rakuten 1417,49 € Voir

La Redoute 1417,49 € Voir

Boulanger 1449,00 € 1417,49 € Voir

Fnac 1449,49 € Voir

Materiel.net 1449,95 € Voir

LDLC.com 1449,95 € Voir