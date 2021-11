PC portable : -30% sur les HP Victus et Lenovo Ideapad pour le Black Friday

A l'occasion de la Black Friday Week, les promotions pleuvent sur les PC portables de dernière génération. Des écrans de 17 pouces au mini PC en passant par les ordinateurs orientés gaming, l'offre est des plus larges.

[Mis à jour le mercredi 24 novembre 2021 à 11h36] Parmi les plus belles promotions de cette Black Friday Week sur le front des PC portables, on relève une réduction de 30% sur l'ordinateur HP Victus 16-e0170nf. Equipé d'un écran de 16 pouces, il embarque un processeur AMD Ryzen 5 cadencé à 4,2 GHz. Avec ses 16 Go de Ram et 512 Go de stockage, ce modèle implémente une carte graphique AMD Radeon RX 5500M, avec à la clé une mémoire vidéo dédiée de 4 Go (GDDR6). Une configuration d'une grande polyvalence qui répondra à tous les besoins du quotidien jusqu'au jeu. Autre promotion incontournable sur les PC portables : une réduction équivalente (-30%) sur le Lenovo Ideapad Gaming 3. Sous le capot de cette machine se niche un processeur AMD Ryzen 5 5600H de 3,3 Ghz avec 6 Go de mémoire cache. Une puissance qui est combinée à 8 Go de Ram, et là-encore 4 Go de mémoire vidéo dédiée. Même si la diagonale de l'écran du Lenovo Ideapad Gaming 3 se limite à 15 pouces, ce terminal est doté d'une carte graphique Nvidia GeForce de toute dernière génération (RTX 3050) conçue pour les gamers le plus exigeants.

HP Victus de 16 pouces Fnac 999,49 € 699,49 € Voir

Amazon 1166,99 € Voir

Lenovo Ideapad Gaming 3 Fnac 999,63 € 699,63 € Voir

Rakuten 999,99 € Voir

Cdiscount 1145,66 € Voir

PC portable Dell Inspiron 17 2-en-1 Amazon 1199,00 € 849,00 € Voir

Fnac 973,99 € Voir

Rakuten 984,99 € Voir

Materiel.net 1299,95 € Voir

LDLC.com 1299,95 € Voir

Cdiscount 1554,34 € Voir

PC Portable Acer Chromebook CB315-3HT-C6KP 399,00 € 269,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

PC Portable Asus Vivobook S S433IA 15 pouces 899,99 € 699,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

PC Portable Gamer Asus Dash : Core i5, RTX 3060 6Go Cdiscount 1299,99 € 1099,99 € Voir

Rakuten 1195,48 € Voir

Rue du Commerce 1268,76 € Voir

PC portable Lenovo IP 5 Pro La Redoute 999,00 € Voir

Boulanger 1199,00 € 999,00 € Voir

PC Portable HP 15s-eq1157nf 15 pouces Cdiscount 670,17 € 499,99 € Voir

Rakuten 553,19 € Voir

Fnac 591,12 € Voir

Amazon 599,00 € Voir

Chromebook Asus : Intel Celeron, 4Go de Ram, 32Go Cdiscount 309,99 € 219,99 € Voir

Fnac 268,99 € Voir

Rakuten 274,99 € Voir

PC portable Asus R415JA-EB1426T 699,63 € 509,63 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

PC portable Huawei Matebook D15 2021 Rakuten 679,99 € Voir

Boulanger 899,99 € 679,99 € Voir

PC portable Hp 17-CN0416NF Windows 11 Fnac 579,49 € 449,49 € Voir

Amazon 539,38 € Voir

PC Portable Gaming Dell Alienware m15 R6 Fnac 2798,55 € 2028,55 € Voir

Rakuten 2029,99 € Voir

La Redoute 2029,99 € Voir

Boulanger 2399,00 € 2029,99 € Voir

Dans le cadre d'une sollicitation ponctuelle ou quotidienne, le choix de votre PC portable dépend essentiellement de l'usage escompté. Pour surfer sur Internet et utiliser des logiciels de bureautique, vous pouvez privilégier des ordinateurs standards, en entrée ou milieu de gamme. Si vous envisagez de faire du gaming, il faudra vous tourner vers du matériel plus performant, notamment au niveau du processeur et de la carte graphique. Cela vaut également pour les utilitaires dédiés au graphisme, ainsi qu'au montage vidéo et photographique.

Pour bien choisir votre PC portable, attardez-vous sur la mémoire vive (RAM). Elle sert à déterminer la vitesse de traitement des informations. Le minimum requis est de 4 à 6 Go RAM. Quant à la mémoire de stockage, le disque dur interne doit vous permettre de disposer de vos fichiers personnels : installation de logiciels et jeux, textes, vidéos, pistes musicales… Privilégiez un disque de type SSD, apprécié pour ses performances, sa fiabilité et sa longévité.

Pensez également à vérifier les connectiques, comme le nombre de ports USB, la présence d'une entrée Ethernet ou encore la compatibilité avec une prise HDMI. Cette dernière sert à transférer l'image vers un écran secondaire tel que la télévision. Enfin, l'achat d'un PC portable s'accompagne d'accessoires et de périphériques, comme une housse de transport, une souris ou un support ventilé (ou refroidisseur) pour votre ordinateur.