PC portable : le Dell Inspiron 17 sous les 900 euros pour le Black Friday

Sur Amazon.fr, le PC hybride affiche une baisse de prix de 300 euros à l'occasion de la Black Friday Week. Il est motorisé par un processeur Intel Core i5 cadencé à 4,2 GHz, et équipé de 8 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage SSD.

[Mis à jour le lundi 22 novembre 2021 à 13h15] Les boutiques en ligne sont désormais bien engagées dans la semaine du Black Friday. Parmi les promotions les plus intéressantes : les PC portables. Leurs prix peuvent afficher des baisses jusqu'à -30%. C'est le moment d'en profiter ! Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Huawei... Toutes marques de PC sont représentées. Parmi les plus belles promotions de PC portables, un Dell Inspiron 17 7706 est commercialisé par Amazon 899 euros au lieu de 1 199 euros. Doté d'un écran de 17 pouces, ce PC hybride embarque un processeur Intel Core i5 cadencé à 4,2 GHz, 8 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage SSD. Aux côtés de cette offre, on relève un PC portable Asus Vivobook commercialisé à 899,99 euros par Rue du Commerce, soit là encore une baisse de 300 euros comparé au prix catalogue ! L'ordinateur est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7, 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage SSD. Il est livré avec Windows 10 préinstallé, mais sa configuration est garantie comme compatible avec Windows 11.

Dans le cadre d'une sollicitation ponctuelle ou quotidienne, le choix de votre PC portable dépend essentiellement de l'usage escompté. Pour surfer sur Internet et utiliser des logiciels de bureautique, vous pouvez privilégier des ordinateurs standards, en entrée ou milieu de gamme. Si vous envisagez de faire du gaming, il faudra vous tourner vers du matériel plus performant, notamment au niveau du processeur et de la carte graphique. Cela vaut également pour les utilitaires dédiés au graphisme, ainsi qu'au montage vidéo et photographique.

Pour bien choisir votre PC portable, attardez-vous sur la mémoire vive (RAM). Elle sert à déterminer la vitesse de traitement des informations. Le minimum requis est de 4 à 6 Go RAM. Quant à la mémoire de stockage, le disque dur interne doit vous permettre de disposer de vos fichiers personnels : installation de logiciels et jeux, textes, vidéos, pistes musicales… Privilégiez un disque de type SSD, apprécié pour ses performances, sa fiabilité et sa longévité.

Pensez également à vérifier les connectiques, comme le nombre de ports USB, la présence d'une entrée Ethernet ou encore la compatibilité avec une prise HDMI. Cette dernière sert à transférer l'image vers un écran secondaire tel que la télévision. Enfin, l'achat d'un PC portable s'accompagne d'accessoires et de périphériques, comme une housse de transport, une souris ou un support ventilé (ou refroidisseur) pour votre ordinateur.